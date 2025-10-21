Украине нужны собственные промышленные гиганты: на КМЭФ обсудили будущую индустриализацию страны

Украина должна строить восстановление на базе промышленности, повысив роль перерабатывающего сектора в экономике и сместив экспорт от сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об этом шла речь на панели "Make Ukraine Industrial Again" во время КМЭФ в Киеве, где народный депутат Дмитрий Кисилевский представил видение индустриальной политики и перечень инструментов ее реализации.

Кисилевский отметил: по ориентиру OECD "нормальной" считается экономика с около 20% перерабатывающей промышленности в ВВП. В Украине до полномасштабного вторжения показатель составлял 10,3%, в первый год войны снизился до 7,8%, сейчас – около 10%. "Наше движение должно быть от неприемлемых 10% до уровня, который удваивает долю промышленности в экономике", – отметил он.

По словам депутата, индустриальная стратегия должна опираться на три направления: самодостаточность в производстве критических товаров для обороны и мирной жизни (от ракет и БпЛА до трансформаторов и базовых медицинских средств), в том числе через кооперацию, где Украина не только зависит от партнеров, но и нужна им. Второе направление – инвестиционная привлекательность производства в Украине, а третье – экспорт товаров.

Отдельно нардеп отметил, что должен существовать баланс между поддержкой малого и среднего бизнеса, и крупной промышленностью – ведь должны выращивать собственных национальных гигантов.

"Политика ту, которую мы сейчас формировали, она процентов на 60 о малом и среднем бизнесе. И я считаю, что это проблемой. Такая страна, как Украина, не может существовать без крупного бизнеса. И это важная дискуссия о том, что именно может и должно делать государство для того, чтобы растить национальных чемпионов. Мы большая страна. Все знают, что в немецкой промышленной стратегии есть отдельный раздел о "Сименс". Там о ФОПах почти ничего нет, но "Сименс" есть. И нам тоже об этом надо думать", – убежден Кисилевский.

За 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Также Украина входит в двадцатку самых мощных производителей стали в мире.