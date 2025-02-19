Украине нужно уже сейчас развивать промышленность, чтобы восстановиться после войны – СМИ

Динамика развития экономики Украины замедлилась в 2024 году и составила, по оценкам Минэкономики, около 3,6%. В нынешнем году рост тоже не будет значительным – потому, чтобы восстановиться после войны, стоит уже сейчас направить усилия на развитие промышленного базиса, обеспечивающего страну валютными поступлениями от экспорта.

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Об этом говорится в аналитическом исследовании GMK Center.

Внешнеэкономическая статистика показала рост, но баланс торговых потоков далеко не в пользу нашей экономики. По данным НБУ, в 2024 году экспорт товаров и услуг вырос на 9,4% до $56,1 млрд. При этом импорт товаров составил $91,8 млрд. И хотя отрицательное внешнеторговое сальдо несколько снизилось, оно остается очень высоким", – указывает Центр.

Между тем текущие оценки бизнес-климата умеренно пессимистические: по итогам января-сентября 2024 года, промышленное производство выросло лишь на 4,9% – после 5,9% г./г. в 2023 году. Поэтому Украине уже сейчас нужно кардинально изменять подходы к промышленной политике и ориентироваться на политику Брюсселя, который активно обсуждает поддержку базовых отраслей, включая стальной сектор, говорит директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановиться после войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития. Поэтому Украине необходима системная поддержка базовых отраслей экономики (энергетика, машиностроение, ГМК, химпром), которые наполняют государственный и местные бюджеты, приносят в страну валютную выручку, поддерживают занятость и обеспечивают развитие экономики", – резюмировали в центре.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году – это доля компании "Метинвест". Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.