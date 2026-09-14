Украине нужен механизм экспорта излишков газа вместо полного запрета – эксперт

Украине стоит пересмотреть запрет на экспорт газа и перейти к модели, при которой излишки ресурса можно продавать за границу, а при дефиците — импортировать. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, до полномасштабной войны частные газодобывающие компании активно наращивали добычу и вышли на уровень до 5 млрд кубометров в год. После введения запрета на экспорт, падения внутреннего потребления и сужения рынка сбыта частные компании начали сокращать добычу и инвестиции.

"В итоге за эти четыре с половиной года мы потеряли около 6 млрд кубометров добычи газа. А если бы мы экспортировали эти объемы — хотя бы половину из утраченных, — это огромные деньги, которые тоже можно было бы вложить в добычу и дальше наращивать и налоги, и добычу, и средства на оборону", — заявил Омельченко.

Эксперт отмечает, что закрытый рынок и ручное регулирование цен снижают стимулы для инвестиций. По его словам, нынешняя модель одновременно ухудшает финансовое положение "Нафтогаза" и сдерживает частную добычу.

"Я склонен к тому, чтобы газовый рынок был таким же открытым, как рынок электроэнергии: когда есть потребность – покупаем, когда профицит – продаем", – пояснил он.

Омельченко проводит прямую аналогию с рынком электроэнергии: когда ресурса достаточно и есть избыток, его продают; когда возникает дефицит – закупают извне.

"Эта модель работает. А та модель, которую придумали для газа, не работает: она просто приводит к банкротству и "Нафтогаз", и частные предприятия. Нет смысла инвестировать, когда цены регулируются вручную", – подытожил эксперт.

Ранее Минэнерго сообщало, что Украина досрочно накопила объем газа, необходимый для базового сценария прохождения отопительного сезона 2026/2027. По состоянию на конец августа 2026 года в подземных хранилищах уже находилось 14,6 млрд кубометров газа.