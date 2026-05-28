Украине необходимо ввести полноценную модель PSO для поддержки 'Укрзалізниці', – Кава

Железнодорожная инфраструктура в странах Европейского Союза финансируется государством, а не железнодорожными компаниями, и Украина также должна перейти к полноценной модели PSO для поддержки пассажирских перевозок. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

По его словам, в Украине европейская модель поддержки железнодорожного транспорта пока реализована лишь частично. Если в странах ЕС государство компенсирует не только убытки от пассажирских перевозок, но и финансирует содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры, то в Украине "Укрзализныця" годами вынуждена была самостоятельно покрывать эти расходы – за счет грузовых перевозок.

"Кроме компенсации за перевозку пассажиров европейская практика включает и финансирование железнодорожной инфраструктуры за счет бюджета. В Европе железнодорожный транспорт развивается исключительно благодаря государству", – подчеркнул Кава.

Он привел пример Польши, где ежегодно около 1,5 млрд евро выделяется только на содержание железнодорожной сети. Еще до 4 млрд евро направляют на развитие инфраструктуры – реконструкцию, капитальные ремонты и электрификацию. Отдельно до 2 млрд евро Польша тратит на механизм PSO – компенсацию пассажирских перевозок. В Германии объемы финансирования еще больше.

Кава объяснил, что в Украине тарифы на пассажирские перевозки устанавливаются правительством и остаются значительно ниже себестоимости. В странах ЕС такая разница компенсируется государством через механизм PSO (Public Service Obligation), то есть выполнение государством социальных обязательств по перевозке пассажиров.

Зато в Украине эти расходы традиционно покрывались за счет грузовых перевозок через механизм перекрестного субсидирования. Это привело к ситуации, когда прибыльный грузовой сегмент годами компенсировал убытки пассажирского направления.

"Именно поэтому "Укрзализныця" вынуждена была прибегать к перекрестному субсидированию, когда прибыль от грузовых перевозок направлялась на покрытие убытков от пассажирки", – отметил заместитель министра.

Правительство уже начало движение в направлении внедрения модели PSO: в марте 2026 года Кабинет министров принял распоряжение о выделении 16 млрд грн Министерству развития общин и территорий для финансирования государственного заказа на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки в 2026 году. Но этого мало: ожидается, что убытки от пассажирских перевозок в этом году достигнут 25 миллиардов.

Как известно, "Укрзализныця" предлагает на 45% повысить тариф на грузовые перевозки, чтобы покрыть убытки от пассажирки. В то же время, в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что такое повышение это риск сокращения производства, потери миллиардов поступлений и девальвация гривны, поэтому ключевая задача сейчас – стабилизировать финансовое состояние УЗ, не нанеся удар по национальной экономике, экспорта и рабочих местах во время войны.