Украина вынуждена просить аварийную помощь у других стран из-за ценовых ограничений на электроэнергию, – эксперт

Объемы получения аварийной помощи энергосистеме из других стран бьют рекорды при существенно более низких объемах импорта - поскольку цена импорта выше разрешенной цены в Украину, делается невозможным импорт, заявил аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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"С одной стороны, у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании (не говоря уже о последствиях зимних обстрелов). С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой – как из-за обстрелов, так и в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой (что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке)", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, высокий спрос из-за жары и дефицита мощностей обусловливают необходимость или введение графиков отключений или получения аварийной помощи, которая дороже импорта.

"Эта ситуация, фактически демонстрирует о чем говорили в Укрэнерго месяц назад – жизнеспособность уровня прайс-кепов на рынке будет определяться тем, насколько мы сможем импортировать электроэнергию для покрытия дефицита. Ну или нужно вводить графики отключений, а не вешать оплату аварийной помощи на системного оператора, который и без того в тяжелом финансовом положении", - заметил Прокип.

При этом аналитик обратил внимание, что Укрэнерго должна другим участникам рынка 50 млрд, в то время как сама компания недополучила с рынка 59 млрд грн. Деньги, которые Укрэнерго платит за аварийную помощь в 1,5-2 раза дороже, чем мог стоить импорт – это невозвращенные долги. Ведь эти деньги Укрэнерго могло использовать для оплаты долгов на балансирующем рынке.

Напомним, "Укрэнерго" во избежание ограничений потребителей э/э три дня подряд привлекала аварийную помощь из Европы.