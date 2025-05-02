Украина ввела санкции против олигарха Лисина и ряда энергетических компаний РФ

Украина ввела новые экономические и персональные санкции против предприятий российских олигархов. Среди них – 19 российских энергетических компаний группы "Новатек", 4 компании-поставщика титана в РФ, 2 металлургических компании российского олигарха Лисина, "Волжский абразивный завод" и "Волгабурмаш".

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Санкции предусматривают блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, прямо или косвенно принадлежащими физическому или юридическому лицу, полное прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановки и других разрешений на пользование недрами, запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества.

"Новые "санкционные" указы на сайте, а санкции – в реестре СНБО. Все будем синхронизировать у партнеров", – прокомментировал введение санкций уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй богатейший человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.

Ранее Власюк также заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму 3 млрд евро. При этом российская НЛМК, поставляющая металлургические слябы в ЕС, является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.