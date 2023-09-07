Украина работает не только над зерновым соглашением, но и на полную разблокировку портов, - политолог

Украина активно работает над новым коридором, что позволит без уступок россии отправлять украинские суда с любой продукцией на экспорт. Об этом заявил политолог Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа.

Видео дня

"Благодаря работе Сил обороны и работе Министерства инфраструктуры Украины, мы видим отработку работы нового коридора из украинских портов в направлении Босфора. Мы уже видим, что прошли 4 судна, из них по крайней мере 3 - балкера, которые, в том числе, были загружены металлом и Это означает, что Украина не только работает над сугубо зерновым соглашением, но и стратегически на то, чтобы разблокировать порты полностью, и это отвечает как экономической, так и геополитической логике. море, а Украина - нет", - отметил эксперт.

Главко также подчеркнул, что само по себе зерновое соглашение уже нецелесообразно для Украины, учитывая наши военные успехи. Ведь именно удачные атаки украинских дронов усилили переговорные позиции Украины. "Первые месяцы это было в пользу Украины, потому что только в июне прошлого года начало поступать западное оружие. Поэтому по состоянию на июль, пожалуй, это соглашение было компромиссным. Но уже начиная с зимы и особенно весной этого года россия начала просто блокировать это соглашение, то она даже как зерновая была уже нецелесообразной Украине. То есть, она в том виде, в каком была, в принципе, не удовлетворяет Украину на сегодняшнем уровне вооружения, защиты и вообще развития событий на фронте".

Параллельно Украина постепенно совершенствует систему защиты портов, что видно из статистики атак врага. Соответственно полностью защищенные порты современными системами ПВО позволят Украине не просто защитить собственную инфраструктуру, но и "стать донором безопасности в этом локальном дунайском черноморском регионе", заявил эксперт.

Напомним, недавно из портов Одессы и "Южный" вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зернового соглашения".