Украина пустит с молотка картины и иконы предателя Медведчука: что известно

Украина снова выставит на продажу имущество коллаборанта Виктора Медведчука. В этот раз продадут более 100 картин и икон, а также энергетическое оборудование и железнорудные окатыши. Средства от продажи пополнят госбюджет Украины.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). В частности, уже было избраны юридические лица, которое реализует предметы искусства и другое имущество:

коллекцию картин и икон в количестве 136 единиц , а также железнорудные окатыши (77 вагонов и отдельно еще 2 462 т) продаст ЧП "Тендер Онлайн";

, а также железнорудные окатыши (77 вагонов и отдельно еще 2 462 т) продаст ЧП "Тендер Онлайн"; продажей смешанной партии оборудования, в том числе инверторных генераторов, горелок, фонариков займется ООО "Аукционист";

продажу бытовой химии осуществит ООО "Ю.Биз".

В АРМА отметили, что если "Тендер Онлайн" по каким-либо причинам откажется продавать картины и иконы, этим займется "Аукционист", который занял второе место в конкурсном отборе. Кроме того эксперты Национального художественного музея Украины уже осмотрели 285 картин Медведчука.

"112 картин признаны имеющими культурную и историческую ценность. По инициативе и поддержке профильного Комитета по антикоррупционной политике одобрен в первом чтении законопроект 11280-1, который регулирует вопросы передачи культурных ценностей в Национальный музей. Ожидаем одобрения законопроекта во втором чтении", – подчеркнули в АРМА. Эти картины на аукцион не выставят.

Это уже не в первый раз, когда Украина продает арестованное имущество Медведчука. К примеру, яхта предателя Royal Romance станет первым активом, арестованным за границей, который будет продан Украиной на государственном аукционе.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Эта 5-палубная яхта протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На судне среди прочего есть лифт и 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей и 22 члена экипажа.

Также OBOZ.UA сообщал о продаже другого имущества Медведчука – элитного автомобиля Maybach и 20 коллекционных часов. Среди них – модели с портретом жены Медведчука Оксаны Марченко и с изображением Кремля.

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