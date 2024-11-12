Украина получила уже 2,6 млрд валютной выручки от экспорта черных металлов

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд. 665,40 млн. долларов.

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Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба.

На черные металлы на начало года пришлось 7,7% от общего объема поступлений от экспорта.

Напомним, в январе-сентябре 2024 года украинские металлургические предприятия увеличили выплавку стали на 28,2% до 5,884 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 2024 году Украина вернула часть утраченных позиций на глобальном рынке железорудного сырья. За первые 8 месяцев года на экспорт было отправлено 23,3 млн т сырья – это почти столько же, как за весь 2022 год, и существенно больше, чем в 2023 году.