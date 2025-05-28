Украина может за несколько лет потерять 70 тыс. рабочих мест и 5% ВВП, если не договорится об отсрочке экопошлины СВАМ, – Гужва

Распространение на Украину трансграничной углеродной пошлины СВАМ, которая уже начала работать в ЕС, приведет к потере части ВВП и рабочих мест, поэтому целесообразно договориться с европейцами об отсрочке действия этой пошлины для нашей продукции, и привлечь Европу к восстановлению нашей промышленности.

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Об этом заявил ведущий эксперт Центра развития рыночной экономики (CMD-Ukraine) Игорь Гужва.

Продукция, подпадающая под СВАМ, имеет большое значение для украинской экономики, особенно после полномасштабного вторжения России, когда ЕС стал главным торговым партнером Украины, напомнил эксперт. В 2023 году экспорт СВАМ-продукции в ЕС составил 3,6 млрд долларов, что составляет 15,4% от общего экспорта в ЕС и 9,9% от всего экспорта Украины.

"Экономическое моделирование показывает, что введение платы за углеродные выбросы негативно повлияет на украинскую экономику. В 2026 году ВВП Украины уменьшится на 4,8%, экспорт в ЕС – на 7,8%, а производство снизится на 13,1%. Налоговые поступления сократятся на 2,8 млрд долларов, будет потеряно 73,1 тыс. рабочих мест. Уже в 2030 году СВАМ может привести к сокращению ВВП на 5,3%", – рассказал Гужва.

Он отметил, что в 2023 году в ЕС было экспортировано 78,3% электроэнергии, 80,7% алюминия, 82,5% черных металлов, 86,5% цемента и 90% удобрений. При этом стоимость углеродных выбросов в ЕС является самой высокой в мире, и с 2026 года украинские экспортеры могут столкнуться со значительными трудностями в доступе к рынку ЕС.

"В связи с этим, оправданным является применение к Украине исключения из-под действия финансовых компонентов СВАМ. Согласно Регламенту ЕС о введении СВАМ (речь идет о части 7 статьи 30), это возможно в случае непредсказуемых и разрушительных событий. В частности, целесообразным может быть компромисс, при котором в течение первых пяти лет импортеры из ЕС не будут обязаны покупать СВАМ-сертификаты при ввозе украинской продукции. Зато украинские экспортеры будут продолжать предоставлять информацию о выбросах парниковых газов без взимания платы. Важно также договориться с ЕС о взаимном признании результатов верификации отчетов о выбросах", – убежден эксперт.

Исключение Украины из-под СВАМ должно также основываться на внедрении в Украине национальной системы торговли выбросами и совместного с ЕС СВАМ по отношению к третьим странам, подчеркнул Гужва.

"Экологической модернизации нам в конце концов не избежать, поэтому перспективным решением является финансовое содействие ЕС для восстановления и модернизации украинской промышленности. В первую очередь, следует сфокусировать усилия на развитии "зеленой" металлургии, производстве DRI из железной руды, использовании биоэтанола вместо нефтепродуктов и создании производства "зеленых удобрений" на базе "зеленого" аммиака и водорода. Это увеличит инвестиции в Украину и поможет ЕС реализовать свои инновации на внешнем рынке, способствуя переходу к углеродно нейтральной Европе к 2050 году", – резюмировал эксперт.

Вопрос СВАМ вызывает резонанс и на международном уровне. В частности, Россия инициировала консультации в рамках ВТО, оспаривая CBAM и систему торговли выбросами ЕС. Эксперт Гужва считает, что этот шаг должен стать очередным аргументом для ЕС в поддержке Украины: "Чтобы снять вопрос с повестки дня, Евросоюз должен ввести санкции на импорт ряда российских товаров, в частности аммиака, азотных удобрений, чугуна, полуфабрикатов из стали, труб и алюминия. Несмотря на полномасштабную войну, россия продолжает поставки этих товаров в ЕС. Также необходимо инициировать исключение рф из ВТО как страны агрессора, которая не должна входить в любые цивилизованные организации", – подчеркнул он.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.