Украина может надолго потерять международные инвестиции из-за запланированных изменений по 'зеленой' энергетике, – Омельченко

Кабинет Министров Украины хочет реализовать инициативу изменения механизма финансирования отрасли зеленой энергетики, что может критически навредить перспективам привлекать новые инвестиции в отрасль.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отмечая, что публично государство декларирует поддержку зеленого перехода в энергетическом секторе Украины, содействие увеличению мощностей ВИЭ для повышения энергетической безопасности.

"В ближайшее время в рамках реформ, которые должны быть внедрены в энергетическом секторе, Правительством будет предложена реформа, которая противоречит всему вышеперечисленному. Более того, она не нашла поддержки у самого сектора ВИЭ, а именно – обособление надбавки на возобновляемую энергию по тарифу на передачу ", – сказал Омельченко.

По его словам инвесторы, которые сейчас работают в секторе и даже во время войны увеличивают энергетические мощности, вместе с профильными ассоциациями уже направляли обращение к представителям Правительства по поводу инициативы, отмечавшей, что это противоречит всем взятым на себя Правительством обязательствам.

"В том числе, в рамках Меморандума, подписанного между сектором ВИЭ и КМУ, НКРЭКУ и Минэнерго по результатам проведенной Секретариатом Энергетического Сообщества медиации", – добавил эксперт.

Омельченко заявил, что, несмотря на обращения инвесторов, правительство планирует утвердить дорожную карту реформ с данной инициативой для отрасли зеленой энергетики, которая явно уменьшит доверие международных инвесторов и объем инвестиций.

"Итак, вопросы нужны ли Украине международные инвестиции остается открытым и, судя по предложениям Правительства – ответ может быть отрицательным", – резюмировал эксперт.

По мнению советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, отмена механизма поддержки возобновляемой энергетики в Украине через компанию "Укрэнерго" может привести к углублению долгового кризиса в области энергетики.

По его словам, это может иметь негативные финансовые последствия для ВИЭ, когда требование оплачивать средства в поддержку отрасли на отдельный счет будет игнорироваться.