Украина и Евросоюз уже готовят новый пакет санкций, – Зеленский

Сегодня стало известно о подготовке новых санкций против России со стороны стран Евросоюза. Владимир Зеленский отметил необходимость усилить международное давление на российские структуры, обеспечивающие военную машину РФ. Речь идет о координации действий с партнерами для подготовки 20-го пакета санкций.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 ноября; его полные слова обнародованы в видеозаписи обращения и в официальных релизах Офиса президента.

"Готовим вместе с партнерами в Евросоюзе уже и двадцатый пакет санкций. Мы ожидаем в течение месяца подготовку содержания этого пакета", – сказал глава государства, добавив, что в санкции предлагают включить юридических и физических лиц, зарабатывающих на энергоресурсах, а также обновления в отношении похитителей украинских детей.

Почему это важно

Усиление санкционной политики может повлиять не только на отдельные компании и должностных лиц, но и на каналы, которые поставляют материалы для производства вооружений. Зеленский подчеркнул, что каждая российская ракета и каждый дрон содержат компоненты из других стран, поэтому цель – перекрыть эти цепи поставок. Это также попытка усилить политические и экономические последствия для тех, кто поддерживает оккупацию или наживается на ней.

Сейчас указания касаются рассмотрения включения в списки санкций:

российских чиновников, которые работают над оккупацией;

пропагандистов, которые оправдывают действия Кремля;

коллаборационистов и тех, кто финансирует военное производство;

юридических и физических лиц, зарабатывающих на энергоресурсах;

лиц, связанных с похищением украинских детей.

По словам Зеленского, наработка содержания пакета продлится около месяца, и ответственность за усиление работы с этими аспектами частично возлагается на Министерство иностранных дел Украины. Ожидается, что пакет будет содержать как персональные, так и секторные ограничения, направленные на остановку схем, питающих российскую военную машину.

Дополнительные последствия

Если 20-й пакет будет принят в предложенном формате, это может усилить давление на энергетические доходы РФ и усложнить доступ к некоторым компонентам производства вооружений. В то же время такие шаги требуют согласования среди стран ЕС и могут вызвать политические дискуссии относительно масштаба и темпов внедрения ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в конце октября ввел в действие решение СНБО о санкциях против 24 физических лиц и 31 компании из России, Китая и Ирана. В черный список попали пророссийские пропагандисты и компании, которые поддерживают ВПК России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!