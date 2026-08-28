Украина досрочно накопила 14,6 млрд кубометров газа на зиму, – Шмыгаль

Украина досрочно накопила объем газа, необходимый для базового сценария прохождения отопительного сезона 2026/2027. В подземных хранилищах уже находится 14,6 млрд кубометров газа – целевой показатель удалось достичь на месяц раньше плана.

Видео дня

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы", – заявил Шмыгаль.

По его словам, необходимый запас удалось сформировать благодаря работе украинских добывающих компаний, Оператора ГТС Украины, "Нафтогаза" и работников топливно-энергетического комплекса.

"Что касается запасов газа, мы готовы к осенне-зимнему периоду 2026/2027. Продолжаем работу по другим направлениям", – подчеркнул министр.

На фоне досрочного выполнения плана накопления газа отраслевые эксперты неоднократно отмечали, что экспорт газа возможен в случае полного обеспечения внутреннего рынка. При такой модели дополнительная выручка может пойти на ремонт поврежденных объектов, новое бурение и наращивание собственной добычи, а в случае ухудшения газового баланса экспорт должен быть оперативно ограничен или остановлен.