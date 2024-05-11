Украина должна занять проактивную позицию в переговорах с Европой по экологической пошлине СВАМ, – Забловский

Украина должна занять проактивную позицию в переговорах с Европой относительно экологической пошлины СВАМ, ведь ее введение должно соответствовать экономическим реалиям, в которых мы оказались. Кроме того, нужно вести переговоры для того, чтобы найти дополнительные источники финансирования экологической модернизации. Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

"Введение экологической пошлины СВАМ очень сенситивно, к нему должна быть постепенная адаптация бизнеса. У власти есть понимание, какая поддержка нужна бизнесу, рассматриваются возможности смягчения или адаптации к внедрению этой системы. Также рассматривается возможность поиска дополнительных средств международной поддержки, которые позволят смягчить этот возможный негативный процесс. А самое главное – есть понимание, каким образом лучше адаптировать нововведения к украинским реалиям", – говорит Забловский.

Он подчеркнул: главное для Украины сейчас – это, учитывая условия, в которых мы находимся, мы имеем возможности и право апеллировать к Европе и занимать проактивную переговорную позицию, чтобы наши экологические обязательства были адекватны с точки зрения существующих вызовов.

"Украина многого достигла в выполнении своих экологических обязательств. Сейчас мы имеем полное право занять проактивную позицию, потому что нет догм. То, чем СВАМ был до войны, условно говоря – это одно дело. И то, что сейчас – совсем другое. Особенно это касается Украины", – резюмировал экономист.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.