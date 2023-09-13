Украина больше не нуждается в зерновой сделке, разработан свой маршрут для судов с продукцией, – Жданов

Зерновая сделка вскрыла всех членов "кремлевской администрации" и показала, кто на самом деле разжигает войну. Но Украина больше не нуждается в этой сделке – совместно с партнерами, Украина уже разработала маршрут, которым будут курсировать корабли с зерном и другой нашей продукцией.

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Об этом заявил военный эксперт, полковник Олег Жданов.

"Зерновая сделка вскрывает все кремлевские консервы и меняет картину происходящего ровно наоборот. Гутерреш (Генсекретарь ООН – Ред.) предлагает снять все санкции и включить СВИФТ, то есть, выполнить все хотелки Путина по Зерновой сделке. Он проталкивает наративы рашистской федерации и тем самым разжигает конфликт. Вопрос: зачем тогда вводили санкции, если сейчас их надо отменить и дать россии возможность зарабатывать валюту для проведения войны?", - подчеркнул Жданов.

Он высказал уверенность, что путин усилил давление на некоторых лидеров и требует возврата Зерновой сделки из-за того, что Украина совместно с партнерами разработала собственные морские коридоры, по которым пойдут наши корабли.

"На сегодняшний день вырисовалась абсолютно новая сделка, без участия россии, без участия Турции и без участия ООН. Эта сделка просматривается между Украиной, Соединенными Штатами, Великобританией, Румынией и еще рядом стран. Разработан новый маршрут прохода гражданских суден с зерном и другой украинской продукцией. Этот маршрут будет проходить по территориальным водам стран черноморского бассейна и дальше через Босфор", - пояснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что обеспечением безопасности этого коридора занимаются в том числе Румыния и Болгария, а Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, заявил, что королевские ВВС его величества будут патрулировать воздушное пространство в акватории Черного моря, чтобы обеспечивать безопасность гражданских суден по проходу в украинские порты и обратно.

"Плюс, Румыния и Соединенные Штаты вместе с Украиной начинают ежегодные морские учения "Си бриз 2023", которые пройдут в Черном море и в дельте Дунае, и посвящены обезвреживанию морских мин. Эти меры также направлены на обеспечение безопасности гражданского судоходства. Поэтому путин так активизировался и так давит на Эрдогана, требуя от него продвижения его требований в зерновой сделке", - резюмировал Жданов.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске, а также ударила по танкеру SIG. Позже силы ГУР также вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". А вчера ночью были атакованы российские корабли в оккупированном Севастополе: ракетным ударом повреждены два судна, что стояли там на ремонте.

В свою очередь эксперты заявили: развернутый Украиной "морской фронт" стал проблемой для россиян, ведь страхование их кораблей значительно подорожало. По этой причине Путин пытается вернуться к формату Зерновой сделки, но для Украины в этом смысла уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.