У Трампа могут разыграть карту коррупции: в ЦПК оценили риск введения санкций США против окружения Зеленского

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк считает, что администрация президента США Дональда Трампа владеет данными о возможной коррупционной деятельности в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Это приводит к риску введения санкций против таких лиц, считает Каленюк.

Видео дня

Как отметила исполнительный директор ЦПК, санкции могли бы быть введены против "конкретных лиц". Активистка не называет имен, однако указывает, что речь может идти о пяти-шести представителях украинской власти.

"Я слышала от некоторых источников, что несколько человек в окружении Зеленского могли подпасть под санкции. "Пять-шесть незаменимых менеджеров", в том числе... Мне известно, что предыдущая администрация (США) тоже хотела использовать карту коррупции. И факты, скорее всего, у них есть... Использовать санкции и использовать факты коррупции для того, чтобы как-то повлиять на решения, которые утверждает Зеленский", – отметила Каленюк.

По ее словам, такая информация стала появляться еще летом 2024 года, до прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако теперь, как уверена Каленюк, ситуация усугубилась из-за "личного невосприятия" Трампом президента Зеленского и главы ОП Андрея Ермака.

"У него есть неприязнь, связанная с импичментом. Еще в 2019 году, когда был звонок Трампа Зеленскому, Трамп просил через Джулиани (Рудольф Джулиани, экс-адвокат Трампа. – Ред.), Джулиани встречался с Ермаком в Европе, и Джулиани просил, чтобы Зеленский расследовал дело Хантера Байдена (сына экс-президента США Джо Байдена. – Ред.). И Ермак якобы пообещал Джулиани провести это расследование. И потом Зеленский должен был это объявить, но он этого не сделал... Все это вылилось в реальный импичмент Трампа. Тот импичмент не уничтожил Трампа политически, но Трамп стал очень эмоционально реагировать на кого-либо, кто прямо или косвенно причастен к импичменту", – считает антикоррупционер.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. Об этом заявили 58,8% участников соответствующего опроса. При этом подавляющее большинство граждан отмечают, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос, а ответственными за то, что страна является сильно коррумпированной, являются все представители власти – и прежде всего антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!