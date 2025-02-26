Украинцы назвали ответственных за высокую коррупцию в стране: результаты опроса

Украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. Об этом заявили 58,8% участников соответствующего опроса. При этом подавляющее большинство граждан отмечают, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос, а ответственными за то, что страна является сильно коррумпированной, являются все представители власти – и прежде всего, антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК).

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Об этом говорится в результатах опроса "Центра социальных и маркетинговых исследований "CОЦИС" за февраль-2025, имеющихся в распоряжении OBOZ.UA. Согласно документу:

71,3% украинцев уверены, что за последние 2-3 года уровень коррупции в стране вырос ;

; 21,8% считают, что остался на прежнем уровне.

При этом лишь 3,2% думают, что коррупции в Украине стало меньше. Еще 3,8% не стали отвечать на вопрос.

В целом же, самой большой проблемой Украины коррупцию назвали 58,8% граждан. Что намного превышает остальные проблемы, которые, по мнению украинцев, негативно влияют на ситуацию в стране.

При этом 20,7% участников опроса отдельно выделяют бытовую коррупцию (можно было выбирать несколько вариантов, поэтому общая сумма ответов превышает 100%). Речь, в частности, о том, что украинцы часто вынуждены давать взятки для получения доступа к базовым общественным благам или услугам (например, медпомощи, образования, полиции).

В то же время, снижение уровня жизни (повышение цен, инфляция, рост курса валют и т.п.) считают главной проблемой Украины 38,9% участников опроса. А непрофессионализм и ошибки власти – 31,8%.

Примечательно, что захват Россией новых территорий Украины в этом списке оказался лишь на 5-м месте (30,1%). А уменьшение международной помощи – на 9-м (8,6%).

Кто виноват в высоком уровне коррупции в Украине

В то же время, по мнению украинцев, в высоком уровне коррупции в стране виновата власть в целом – об этом заявили 57,4% участников опроса. При этом:

антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК) винят в проблеме 39,3%;

президента – 35,6%;

само общество – 31,6%;

Верховную Раду – 30,2%;

правительство – 24,9%.

Более того, 69% опрошенных считают, что сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств является самой большой ошибкой нынешней власти.

Исследование проводилось с 3 по 9 февраля 2025 года. Участие в нем приняли 2 000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Средняя длительность одного интервью (face to face с использованием планшетов) составила 12 минут. Статистическая погрешность выборки: +/- 2,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Ривненской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета за вымогательство свыше 1 млн. грн. Чиновники планировали получить взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

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