Цены на электроэнергию снижаются из-за падения потребления и роста объемов выработки электроэнергии, – Омельченко

Электроэнергия в Украине стоит дешевле, чем в соседних странах ЕС, однако это объясняется не административными решениями, а изменениями в балансе спроса и предложения.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, главными факторами стали сокращение потребления электроэнергии промышленностью, более прохладная погода и активное развитие распределенной генерации. Одновременно после плановых ремонтов в строй возвращаются атомные энергоблоки, продолжается восстановление тепловой генерации, что увеличивает предложение электроэнергии и снижает потребность в дорогом импорте.

"Начиная с апреля 2026 года, электроэнергия в Украине дешевле европейской. И это не из-за "ручного" регулирования или административного занижения цены, а из-за реальных экономических факторов", – отметил Омельченко.

Эксперт также обратил внимание, что себестоимость украинской генерации остается ниже благодаря более дешевому природному газу. Кроме того, колебания цен в Европе, вызванные геополитическими рисками или жарой, существенно не повлияли на украинский рынок.

Омельченко пояснил, что на июльских аукционах государственной генерации трейдеры оказались более активными, чем промышленные потребители. По его словам, предприятия из-за нестабильной экономической ситуации не готовы закупать большие объемы электроэнергии заранее, а многие из них уже частично обеспечивают себя собственной генерацией. Зато трейдеры покупают ресурс для дальнейшей поставки мелким потребителям.

В то же время эксперт предупредил, что нынешний профицит не гарантирует стабильности в долгосрочной перспективе. Массированные российские атаки могут быстро изменить баланс рынка и вновь создать потребность в дорогом импорте. Кроме того, возможности экспорта украинской электроэнергии остаются ограниченными из-за действия механизма CBAM.

"Июльские аукционы показали, что украинская энергосистема адаптируется и демонстрирует рыночную устойчивость. Однако за относительно низкими ценами стоит титаническая работа энергетиков по восстановлению и высокая гибкость бизнеса", – подытожил Омельченко.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что долгосрочные аукционы не могли существенно повлиять на цены на рынке "на сутки вперед", поскольку через этот механизм реализуется лишь 2,4% от общего объема электроэнергии.