Цены на бензин и дизель снизятся? Стоимость нефти стремительно покатилась вниз

После заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах между США и Ираном цены на нефть резко снизились из-за ожидания завершения конфликта. Отмечается, что это может привести к удешевлению бензина и дизеля, однако дальнейшая динамика будет зависеть от реального развития ситуации на Ближнем Востоке.

Видео дня

Об этом он сообщил в своей сети Truth, а социальные сети начали "кишеть" информацией о падении цен. В последние недели цены держались на высоком уровне из-за рисков эскалации, в частности возможных перебоев поставок через Ормузский пролив. Однако новости о деэскалации мгновенно изменили настроения инвесторов.

После заявлений Трампа рынок начал закладывать в цены сценарий стабилизации, а значит уменьшения рисков для глобальных поставок нефти. По словам Трампа, в течение последних двух дней между США и Ираном состоялись "очень продуктивные переговоры", которые могут привести к полному урегулированию конфликта.

Более того, он заявил о решении отложить возможные военные удары на пять дней – шаг, который инвесторы восприняли как сигнал к снижению напряжения. Такие заявления фактически стали катализатором падения цен, ведь рынок начал ожидать завершения конфликта и восстановления стабильных поставок энергоресурсов.

Причина падения цен довольно проста – снижение рисков. Когда существует угроза войны или блокировки ключевых маршрутов, трейдеры закладывают в цену так называемую "премию за риск". В случае Ближнего Востока она может быть очень значительной, ведь регион обеспечивает значительную часть мирового экспорта нефти.

Как только риски уменьшаются – премия исчезает, предложение выглядит более стабильным, а цены начинают падать. Именно это и происходит сейчас. Для украинцев такая динамика может иметь положительные последствия. Снижение мировых цен на нефть обычно с определенной задержкой отражается на стоимости бензина и дизеля.

Однако, если же напряжение снова возрастет – нефть быстро отыгрывает падение назад. Рынки остаются крайне чувствительными к новостям, поэтому даже одно заявление или инцидент могут резко изменить ситуацию.