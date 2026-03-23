Украинцев предупредили о новой волне подорожания: топливный кризис разгонит цены уже через недели

Подорожание топлива уже в ближайшие 2-3 недели приведет к росту цен на продукты и услуги в Украине. В частности, отмечается, что это создаст дополнительное инфляционное давление и ударит по аграрному сектору из-за повышения расходов на весенние полевые работы.

Видео дня

Об этом рассказал экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда в комментарии медиа. Топливо – это не просто расходы водителей.

Отмечается, что это ключевой ресурс для всей экономики – от доставки продуктов до работы предприятий и предоставления услуг. Когда растет цена на бензин или дизель, автоматически увеличивается себестоимость почти всего. Речь идет о:

логистике (перевозке товаров между городами и регионами);

производстве (особенно энергоемкие отрасли);

сферу услуг (такси, доставка, ремонтные работы);

аграрном секторе.

Именно поэтому даже незначительное повышение цен на горючее быстро превращается в общее подорожание – от хлеба до бытовых услуг. По словам экспертов, эффект от подорожания топлива не является мгновенным. Бизнесы обычно имеют определенные запасы или контракты по старым ценам, но они быстро исчерпываются. Уже через 2-3 недели:

магазины начинают обновлять ценники;

поставщики пересматривают тарифы;

растет стоимость перевозок.

Именно этот период станет критическим для формирования новой волны инфляции. Ситуацию осложняет не только цена, но и доступность топлива. Украина в значительной степени зависит от импорта, прежде всего из Европы. В то же время европейские страны сейчас сами испытывают повышенный спрос на энергоносители, это создает дополнительные риски:

задержки поставок;

дефицит отдельных видов горючего;

дальнейший рост цен из-за конкуренции за ресурсы.

В итоге формируется не только ценовой, но и логистический вызов. Особенно чувствительной является ситуация для аграриев. Весна – ключевой период для полевых работ, когда использование горючего резко возрастает: посевная, обработка почвы, внесение удобрений.

С одной стороны, аграрный сектор остается одним из самых стабильных источников доходов для государства. С другой – именно он первым чувствует удар от подорожания ресурсов. Последствия могут быть следующими:

рост себестоимости производства;

повышение цен на зерно и другие культуры;

дальнейшее подорожание продуктов питания.

Эксперты подчеркивают, что нынешний рост цен на топливо имеет не только экономическую, но и политическую природу. Он связан с глобальной напряженностью, в частности конфликтами на Ближнем Востоке и борьбой за энергоресурсы.

Значительную роль в стабилизации ситуации могут сыграть крупные игроки, такие как США и Китай. Именно их договоренности способны повлиять на мировые цены на нефть и, соответственно, на топливо. История уже знает примеры, когда политические решения по нефти меняли глобальные экономические балансы.

Топливный кризис – лишь часть более широкой проблемы. Конфликты с участием Ирана, а также других стран региона уже нарушили глобальные цепи поставок энергоносителей и удобрений. Через Ормузский пролив проходит:

до 30% мировой нефти;

около трети газа;

значительная доля удобрений.

Перебои в этих потоках могут вызвать не только подорожание топлива, но и проблемы с производством продуктов питания в мире. Об этих рисках говорит и аналитик Иван Ус, подчеркивая, что наиболее уязвимыми остаются страны Африки, Азии и частично Латинской Америки.

Несмотря на войну и внутренние трудности, Украина остается важным игроком на глобальном аграрном рынке. В частности, она входит в число мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, обеспечивая значительную долю мирового спроса. В то же время глобальные потрясения могут повлиять и на украинский экспорт:

из-за роста расходов;

из-за нестабильности логистики;

из-за общего колебания цен на мировых рынках.

Сейчас ситуация остается неопределенной. Эксперты сходятся во мнении, что ближайшие несколько недель станут ключевыми для понимания масштабов кризиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!