Цены на аренду квартир в Украине переписали: где зафиксирована самая низкая стоимость

В январе 2026 года предложение жилья для аренды упало в отдельных регионах до -33%, тогда как цены в основном растут, в Киеве средняя аренда однокомнатной квартиры достигла 22,5 тыс. грн (+2% за месяц). Спрос колеблется, в Запорожской области он вырос на 20%, а самое дешевое жилье сейчас в Харьковской области и стоит около 4,7 тыс. грн за "однушку".

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. В январе количество объявлений об аренде жилья в большинстве регионов Украины уменьшилось, самое ощутимое падение зафиксировали в Сумской и Черниговской областях – минус 33% в каждой.

Значительное сокращение предложения также произошло в Одесской области, где количество доступных вариантов уменьшилось на 20%. В то же время есть регионы, где собственники активнее выходили на рынок. Наибольший рост предложения зафиксирован в Волынской области (+12%) и Харьковской области (+11%). Для Харьковщины это особенно показательно, ведь регион долгое время оставался с ограниченным рынком аренды из-за ситуации с безопасностью.

В целом уменьшение количества предложений эксперты связывают с сезонным фактором, осторожностью владельцев и нежеланием сдавать жилье на фоне экономической нестабильности и нестабильности в сфере безопасности. Ценовая картина в январе 2026 года подтвердила предыдущий тренд, ведь аренда постепенно дорожает, а Киев остается самым дорогим городом страны. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 22,5 тыс. грн в месяц, что на 2% больше, чем в декабре 2025 года.

В пределах Киева разница между районами остается существенной. Самой дорогой традиционно является аренда в Печерском районе – около 25 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Самые доступные варианты в Деснянском районе, где средняя цена составляет около 9 тыс. грн.

Самые низкие цены на аренду жилья в Украине зафиксированы в Харьковской области. Здесь однокомнатную квартиру в среднем можно арендовать за 4,7 тыс. грн в месяц. Такой разрыв между регионами демонстрирует, насколько факторы безопасности и экономические факторы влияют на стоимость жилья.

Интерес к аренде в начале года был неравномерным. Наибольший рост спроса в январе зафиксировали в регионах, где ранее активность была ниже. Лидером стала Запорожская область, где интерес к аренде вырос на 20%. Также существенный рост спроса наблюдался в Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях.

Зато не везде рынок демонстрировал оживление. Наибольшее падение интереса к аренде зафиксировали в Черкасской области – минус 15% за месяц. Отмечается, что это может свидетельствовать как о сезонном снижении активности, так и о локальных экономических факторах.

Январь показал, что рынок аренды жилья в Украине остается нестабильным и чувствительным к региональным особенностям. Сокращение предложения в отдельных областях на фоне роста спроса автоматически подталкивает цены вверх, особенно в крупных городах и относительно безопасных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир, а за сдачу жилья без договора и сознательное игнорирование законов будут предусматриваться существенные штрафы. Власти хотят сделать "серую" аренду невыгодной и постепенно вывести рынок квартир из тени.

