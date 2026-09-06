Ценовые ограничения вынуждают Украину недоиспользовать импорт электроэнергии из ЕС — экс-глава «Укрэнерго»

Искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке мешают в полной мере использовать импорт электроэнергии из Европы. В результате даже в периоды массовых отключений Украина не всегда могла закупить весь доступный объем электроэнергии из ЕС.

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Об этом заявил Владимир Кудрицкий, бывший глава "Укрэнерго".

"Так вот, в течение каждой такой зимы мы недоиспользовали возможности импорта электроэнергии из Европы из-за определенных искусственных ограничений на электроэнергетическом рынке", — сказал Кудрицкий.

По его словам, проблема касается и ручного регулирования цен и правил на рынке. Когда предельные цены и другие условия могут изменяться в административном порядке, это снижает доверие инвесторов и тормозит строительство новых генерирующих мощностей.

"И у украинских чиновников такого постсоветского толка не будет возможности вручную контролировать цену на рынке, контролировать какие-то правила функционирования этого рынка способом, который не является прозрачным и который может быть дискриминационным для одних игроков и преференциальным для других", — подчеркнул он.

Кудрицкий считает, что переход к правилам европейского энергорынка позволит одновременно увеличить импорт, улучшить условия для инвестиций в новые электростанции и в перспективе сократить количество отключений. По его словам, для конечного потребителя полноценная интеграция с европейским рынком может означать "меньше отключений и более низкие цены".

Ранее кандидат политических наук Виталий Сташук заявил, что импорт не всегда может поступать в необходимых объемах в Украину из-за ценовых барьеров (прайс-кепов).