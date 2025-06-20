Цементная монополия: как ирландский 'инвестор' CRH 'оптимизирует' украинский рынок

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешить ирландской корпорации CRH приобрести "Дикергофф цемент Украина" вызвало публичный резонанс. После сделки на сумму около 100 млн евро компания сконцентрировала под своим контролем до половины отечественного рынка цемента. Несмотря на установленные АМКУ условия контроля концентрации, игроки рынка стройматериалов говорят о де-факто монополизации стратегической отрасли и отсутствии достаточного контроля со стороны АМКУ.

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Ситуация вокруг сделки CRH актуализировала дискуссию, которую Украине придется вести еще не раз. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Цемент – критически важный ресурс для послевоенного восстановления Украины. По оценкам Министерства инфраструктуры, стране нужно более 50 млн тонн цемента в ближайшие 517лет. В этом контексте концентрация контроля в руках одного игрока вызывает серьезное беспокойство как в отрасли, так и в обществе.

Решение АМКУ стало предметом судебной тяжбы. В частности, группа "Ковальская" оспорила разрешение на концентрацию. В апреле Хозяйственный суд Киева отменил его, установив нарушение обязательств со стороны CRH — в наблюдательный совет приобретенного актива был назначен топ-менеджер, параллельно занимающий должность в другой структуре группы. Несмотря на аргументы в пользу сделки, среди которых — обещания инвестиций, внедрение современных технологий и создание рабочих мест, история предыдущих приобретений CRH в Украине вызывает сомнения. В большинстве случаев после покупки предприятий производство сворачивалось, работников сокращали, а заводы превращались в фасовочные площадки. Такая судьба постигла "Одесский цемент" и "Николаевцемент", которые CRH "оптимизировала" до фасовочных платформ.

Критики указывают также на европейский и американский опыт, где CRH неоднократно попадала в антимонопольные расследования, в частности – по подозрениям в сговоре, злоупотреблении доминированием и фиксации цен. Например, в США Федеральная торговая комиссия в 2018 году заставила CRH продать активы в трех штатах, чтобы не допустить уменьшения конкуренции. В Польше в 2009 году дочерняя Grupa Ożarów была оштрафована на €25,6 млн за участие в картеле. В Румынии в 2018 году CRH вместе с Lafarge и HeidelbergCement стали объектами масштабного антимонопольного расследования из-за подозрений в сговоре по фиксации цен. В Швейцарии компания заплатила штраф на €32 млн за координацию цен в сфере сантехнической продукции.

Напомним, CRH — крупная корпорация в сфере производства строительных материалов, которая работает в более чем 25 странах. Компания специализируется на производстве цемента, бетона, щебня и других стройматериалов. В Украине CRH присутствует с 1999 года и владеет несколькими крупными предприятиями, в частности "Подольский цемент" и "Николаевцемент".