Требуются роботы и экзоскелеты: в Украине запускают новые гранты для отечественных разработчиков технологического оружия

В Украине запускают новые грантовые программы для отечественных разработчиков, направленные на создание современного вооружения и инновационных решений для фронта. Кластер оборонных инноваций Brave1 увеличил максимальный размер финансирования одного проекта до 8 млн гривен и определил ряд новых технологических приоритетов.

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Среди них такие востребованные разработки, как экзоскелеты, эвакуационные беспилотники, гуманоидные роботы, лазерные системы ПВО и другие. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Brave1 обновил грантовую программу и открывает новые возможности для украинских разработчиков defense tech. Максимальный объем финансирования на один проект – до 8 млн гривен", – говорится в сообщении.

Новые гранты на технологии для армии

Как стало известно, совместно с ВСУ специалисты определили 53 перспективных направления развития военных технологий, объединенных в девять ключевых категорий, которые, по мнению экспертов, способны обеспечить украинским военным дополнительное преимущество на поле боя.

Обновленная грантовая программа предусматривает финансовую поддержку проектов в размере от 500 тыс. до 8 млн гривен. Сумма будет зависеть от уровня готовности технологии, а финансирование будет охватывать все этапы разработки, начиная с проверки концепции и создания опытного образца до его тестирования и подготовки к практическому применению.

Отдельно оборонное ведомство сообщило о запуске специальной программы BraveTech EU, ориентированной на создание прорывных оборонных технологий. Её участники также могут рассчитывать на гранты до 8 миллионов гривен независимо от стадии готовности проекта, при условии, что результатом станет полноценный рабочий прототип.

Среди приоритетных направлений этой инициативы:

– разработка экзоскелетов;

– беспилотников для эвакуации раненых;

– комплексов активной защиты;

– высокоскоростных средств поражения;

– легких торпед;

– противоблиндожных боеприпасов и др.

"Кроме того, Brave1 вскоре объявит новые грантовые конкурсы с общим финансированием более 100 млн гривен на прорывные технологии. Среди направлений – гуманоидные роботы, аэробаги, анти-КАБы, лазерная ПВО и украинские радары", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Brave1 провел масштабное мероприятие Brave1 Advantage, где совместно с Минобороны была представлена первая "масштабная экспозиция огневой мощи Украины". А именно – боеприпасы, взрывчатые вещества и новейшее ракетное вооружение. Среди прочего было заявлено, что в Украине уже испытываются первые боевые лазерные системы.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Стороны обсудили результаты выполнения задач в сфере обороны, а также предстоящие организационные изменения. Особое внимание уделили решениям и договоренностям с международными партнерами, которые должны укрепить обороноспособность и устойчивость Украины; среди ключевых – усиление ПВО.

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