Тариф на газ и электроэнергию с 1 февраля: сколько будут стоить куб и кВт*час

В Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 февраля не изменится и составит 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость кВт*час электроэнергии составит 4,32 грн. При этом последние изменения в тарифах коснутся только тех, кто отапливает дома электроэнергией (для них тариф составляет 2,64 грн).

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Об этом говорится в постановлении правительства №812 (касательно тарифа на газ). Постановление действует до мая 2025, однако также есть закон, запрещающий повышать тариф во время военного состояния Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Следовательно, повысить тарифы до конца войны невозможно без решения Рады.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза". По данным обзора ГазПравды. Из них 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Как формируется тариф на ток

Стоимость электроэнергии в Украине установлена правительством в рамках наложения специальных обязанностей. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. В Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 07:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за 1 кВт*ч;

тариф 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за 1 кВт*ч;

тариф 08:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за 1 кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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