"Такой ситуации не было с 2022 года": Марченко рассказал, какой дефицит ожидается в госбюджете на 2027 год

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что Украине, возможно, придется сократить невоенные расходы, если она не сможет обеспечить финансирование со стороны своих союзников. По его словам, наша страна не сталкивалась с такими бюджетными ограничениями с 2022 года, когда началась полномасштабная война.

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Об этом Марченко заявил Euronews. Он призвал европейских министров "мыслить нестандартно", поскольку Киев столкнулся с очередной эскалацией со стороны России в преддверии зимы.

Какова ситуация с бюджетом

Марченко рассказал, что Украина не сталкивалась с такой сложной ситуацией с бюджетом с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Поскольку основное внимание уделяется военным расходам и закупкам вооружения, это может негативно сказаться на других статьях бюджета и привести к задержкам в выплатах, если не будет найдено решение.

"Мы уже наблюдаем определенные проблемы с ликвидностью и прогнозируем некоторый дефицит в нашем бюджете. Это означает, что из-за нехватки ликвидности нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с войной. Это будет иметь последствия", – сказал министр.

На вопрос, может ли это повлиять на внешних кредиторов, Марченко ответил, что нет. Однако последствия могут ощущаться на местном уровне, в частности в сфере строительства укрытий и инфраструктуры, что остается важным, поскольку страна готовится к очередной зиме, во время которой ожидаются масштабные российские атаки.

"Такой ситуации у нас не было с 2022 года; мы действительно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы слишком близко подходим к тому самому сценарию, который был в 2022 году", – отметил Марченко.

Он сказал, что работает над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продлится и в 2027 году, а дефицит финансирования, по оценкам, составит 32,6 млрд долларов, которые необходимо покрыть. Глава министерства добавил, что Международный валютный фонд, представители которого на этой неделе посетили Киев, оперирует аналогичными цифрами.

"Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем, учитывая недавние атаки на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что мы должны найти средства, чтобы ее пережить", – подчеркнул он.

Призыв к партнерам

Министр финансов Украины призвал европейских министров творчески подойти к поиску решений и рассмотреть новый украинский план по использованию примерно 300 млрд долларов замороженных российских активов. В декабре прошлого года министры ЕС отклонили этот план, поскольку им не удалось преодолеть разногласия, и вместо этого было принято решение о совместном финансировании займа в размере 90 млрд евро.

На прошлой неделе группа стран ЕС во главе со Швецией вернулась к этому плану, аргументируя это тем, что расходы на ведение войны должны справедливо распределяться между европейскими налогоплательщиками. С момента вступления в должность президента Дональда Трампа ЕС в основном оставался один на один с покрытием этих расходов.

Марченко приветствовал этот шаг и выразил надежду, что к запланированной на сентябрь встрече министров финансов стран еврозоны к нему присоединятся больше стран.

Он отметил, что новый украинский план, предусматривающий смену распорядителя активов, которые в настоящее время хранятся в Бельгии, содержит "совершенно новые элементы", призванные снизить юридические риски для бельгийского правительства и компании Euroclear, которая хранит эти активы.

"Мы хотим это обсудить; этот план создает новые условия, при которых ответственность за разрешение судебных споров с Россией не возлагается на Бельгию, а является совместной ответственностью 27 стран", – сказал Марченко.

Однако Украине и ее союзникам, поддерживающим этот план, в частности соседним Польше, Швеции, Нидерландам и Испании, придется вести нелегкую борьбу, чтобы вернуть эту идею в повестку дня.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не идут на нужды обороны. Правительство уже планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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