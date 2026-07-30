"Таких, как вы, много": полицейский оштрафовал киевлянку за вызов на ДТП, потому что не поверил, что повреждения "свежее". Видео

Департамент патрульной полиции Киева подал апелляцию и требует от киевлянки уплатить штраф в размере 850 грн за якобы ложный вызов полиции. Женщина, находясь за рулем автомобиля, заметила посторонний предмет на дороге, который, по ее словам, вылетел на ее машину из грузовика, ехавшего впереди. Водительница с помощью сигнала остановила грузовик и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов решил, что ДТП не было, и наложил на киевлянку штраф за ложный вызов.

Видео дня

При этом водительница утверждала, что из-за того, что посторонний предмет ударился о ее бампер, на нем появилось повреждение. OBOZ.UA получил видео с бодикамеры полицейского. Продолжительность оригинального видео – более 50 минут. Мы смонтировали его, не искажая содержания.

Водительницу автомобиля зовут Нина. Само происшествие произошло в Киеве ещё в марте этого года. После нескольких вызовов и трёх часов ожидания на место прибыл инспектор полиции. На видео видно, что уже через несколько минут после прибытия полицейский пришел к выводу, что незначительное повреждение бампера произошло ранее, поскольку оно было покрыто пылью. Несмотря на объяснения Нины о длительном ожидании на запыленной дороге, патрульный ей не поверил.

"Вы вызвали полицию, потому что где-то зацепились и хотели, чтобы это оформили", – заявил полицейский во время разговора с женщиной. "Там ясно видно, что это не свежее", – добавил он. Водительница продолжала доказывать, что произошло ДТП. "Таких, как вы, много", – заявил полицейский. Патрульный убежден, что женщина пыталась получить страховую выплату, создав видимость ДТП.

В результате полицейский оштрафовал женщину на 850 грн за "ложный вызов" (ст. 183 КУоАП).

Нина не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Рассмотрев дело, Дарницкий районный суд в июле 2026 года постановил: для привлечения к ответственности по ст. 183 КУоАП необходимо доказать наличие прямого умысла на заведомо ложный вызов. Сам факт обращения граждан в полицию для фиксации происшествия не является правонарушением.

Поскольку департамент патрульной полиции не предоставил достаточных доказательств того, что истица намеревалась безосновательно вызвать полицию, штраф был отменен:

"Иск к Департаменту патрульной полиции об отмене постановления об административном правонарушении и прекращении производства… удовлетворить частично. Отменить постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении серии ЕГА № 1998497 от 24.03.2026 года", – говорится в материалах дела.

Несмотря на поражение в суде первой инстанции, патрульная полиция решила продолжить судебные разбирательства и подала апелляционную жалобу. В юридическом департаменте патрульной полиции в комментарии OBOZ.UA пояснили, что считают действия инспектора правильными и убеждены, что вызов действительно был ложным.

Пока продолжается судебный процесс, штраф подлежит приостановке и уплачиваться не должен. Однако из-за проблем с документооборотом между полицией, судом и исполнительной службой государственный исполнитель заблокировал банковские счета Нины.

Теперь водительница вынуждена самостоятельно обращаться к исполнителю судебных решений, предоставлять документы из суда и просить разблокировать карты, ожидая окончательного вердикта апелляционной инстанции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут усилить борьбу с опасными интернет-челленджами и деструктивными играми, угрожающими жизни и здоровью подростков. В частности, родителей нарушителей предлагают штрафовать на сумму до 1700 грн, а директоров учебных заведений, где те учатся, – до 3400 грн.

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