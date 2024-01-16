Своевременно оплаченные счета за электроэнергию – вклад в энергобезопасность Украины, – Крупко

Каждый своевременно уплаченный платеж за электрическую энергию – это вклад в восстановление поврежденной войной энергетической инфраструктуры, стабильность энергосистемы и энергетическую безопасность Украины.

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Об этом заявил СЕО Группы Tolk Владимир Крупко в комментарии ExPro.

"Вопрос неплатежей со стороны населения обострился с началом военных действий на территории всей Украины. К примеру, с 1 февраля 2022 года по сравнению с 1 января 2024 года в Закарпатской области задолженность за электроэнергию выросла с 26 млн до 86 млн грн. Фактически, война прибавила 60 млн долга",– сказал он.

Руководитель Группы Tolk констатирует, что накопление долгов было обусловлено введением моратория со стороны правительства на запрет отключения от коммунальных услуг.

"То есть, к сожалению, подавляющее большинство потребителей восприняли это Постановление не как возможность как-то выжить в это злое время, а именно как призыв о том, что "платить не надо", – указывает Крупко.

По его словам, в Волынской области (которая тоже является регионом деятельности Группы) втрое возросла просроченная задолженность – с 4 млн до 12 млн гривен.

Крупко отмечает, что недавнее решение Кабмина об отмене моратория на отключение от ЖКУ является важнейшим и сверхактуальным решением для рынка.

Каждая копейка, которую поставщик универсальной услуги получает за поставленную электрическую энергию со своих потребителей, направляется на расчеты этого поставщика с другими участниками рынка. перед владельцами частных солнечных электростанций, за услуги оператора системы передачи, оператора системы распределения", – подытожил СЕО Группы Tolk.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.