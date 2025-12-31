Свет будут выключать в большинстве регионов: "Укрэнерго" обнародовало графики на первый день года

В Украине 1 января 2026 года во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Решение касается всей территории страны и вступает в силу в течение суток.

О введении ограничений сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго. В официальном сообщении компании указано, что меры являются вынужденными и связаны с состоянием энергосистемы после массированных атак. В Укрэнерго подчеркнули: "Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты".

В энергетической компании отмечают, что ситуация остается динамичной и может меняться в течение суток. Время и объем применения отключений зависят от уровня нагрузки и технических возможностей в конкретном регионе. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго по месту жительства.

Графики отключений

Графики почасовых отключений касаются бытовых потребителей, тогда как для промышленности будут действовать отдельные графики ограничения мощности. В Укрэнерго обращают внимание, что после восстановления электроснабжения по графику граждан просят потреблять электроэнергию экономно . Это необходимо для стабилизации работы энергосистемы и уменьшения риска аварийных отключений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе минимум два месяца.

