Судно "теневого флота" РФ взяли на абордаж в Финляндии: танкер может быть причастен к обрыву кабеля в Балтийском море

Пограничная охрана в Финляндии взяла на абордаж и задержала российский нефтяной танкер, который находился 25 декабря в районе разрыва линии электропередачи между Финляндией и Эстонией. Судно, которое подозревают в принадлежности к "теневому флоту" РФ, было сопровождено в территориальные воды Финляндии.

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Об этом сообщает финское издание Yle. Отмечается, что речь идет о 230-метровом танкере Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Груз с судна был конфискован.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, танкер 27 декабря находится у берегов Финляндии. Также указано, что судно направлялось из Санкт-Петербурга (Россия) в Порт-Саид (Египет).

Кроме того, система показывает, что Eagle S замедлился при движении по месту прохождения электрокабеля примерно в то время, когда произошел обрыв. Когда пограничная служба попросила судно поднять якорь, всплыла только якорная цепь, отмечает Yle.

Предполагается, что якорь судна вызвал повреждение линии электропередачи. Кроме того, власти Финляндии подозревают, что танкер является частью российского "теневого флота", созданного для перевозки нефти в обход ценовых ограничений G7.

По данным Lloyd's List, судну уже более 15 лет и его настоящий владелец неизвестен. "Единственной целью является транспортировка нефти из стран, находящихся под санкциями. Эти суда (теневого флота. – Ред.) участвуют в обманных морских практиках и, как правило, не имеют надлежащей страховки. Часто это очень старые суда, которые плохо обслуживаются, что также представляет серьезную экологическую опасность", – отмечает издание.

При этом финские власти не исключают, что повреждение кабеля могло быть умышленным, и предполагают, что Россия может быть причастна к этому инциденту, финансируя такие действия через "теневые флоты". Европейская комиссия уже заявила, что работает с финскими властями и осуждает любые атаки на критическую инфраструктуру Европы. В своем заявлении комиссия также пообещала принять дальнейшие меры, включая санкции против "теневого флота" России.

Как сообщал OBOZ.UA, на Рождество в Балтийском море произошла авария на линии электропередачи Estlink 2, которая проходит между Финляндией и Эстонией. Среди причин чрезвычайного происшествия не исключают терроризм.

Этот инцидент стал уже не первым в серии атак на критическую инфраструктуру Балтийского моря. Ранее иностранные суда, в том числе китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, повредили газопровод между Финляндией и Эстонией.

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