Судебные споры за контроль над Червоноградской ЦОФ могут ударить по подготовке к зиме, – Волынец

До начала отопительного сезона остается всего четыре месяца, однако ситуация в государственной угледобыче вызывает все большее беспокойство.

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Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, результаты аудита ГП "Волыньуголь" и ситуация вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики свидетельствуют о системных проблемах в управлении стратегическими предприятиями отрасли.

Волынец отметил, что аудит государственного предприятия выявил ряд нарушений, в частности продажа оборудования по заниженным ценам, неучтенный уголь, сомнительное использование государственного имущества, расходы на оборудование, которое так и не было введено в эксплуатацию, а также значительные долги по зарплате.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию вокруг Червоноградской ЦОФ, от работы которой зависит функционирование государственной угледобычи в регионе.

"Через процедуру банкротства предприятие оказалось в своеобразной "серой зоне"", – подчеркнул Волынец.

По его словам, фабрика не работает должным образом, накапливается уголь, сокращается добыча, растет задолженность по зарплате, а вместе с этим усиливаются риски для прохождения следующего отопительного сезона.

Народный депутат также подчеркнул, что в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру государство не может позволить себе терять контроль над критически важными активами.

"Украина не может позволить себе халатно относиться к работе объектов энергетики", – заявил Волынец.

По его мнению, ситуация требует прозрачных управленческих решений, восстановления государственного контроля над стратегическими объектами, надлежащего расследования выявленных нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 18 мая Хозяйственный суд Львовской области перенес на рассмотрение дела о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", от которого зависит дальнейшая работа Червоноградской обогатительной фабрики.