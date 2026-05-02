США ввели новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

США через Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввели санкции против трех иранских обменных пунктов валют и связанных с ними компаний-посредников. Решение объявили 2 мая в рамках кампании Economic Fury, направленной на ограничение финансовых ресурсов Ирана. Ограничения касаются структур, которые обеспечивают валютные операции для нужд иранской экономики и военных.

Об этом заявили в Министерстве финансов США, где пояснили, что эти сети ежегодно проводят операции на миллиарды долларов. В ведомстве подчеркнули, что такие структуры играют ключевую роль в конвертации доходов от продажи нефти, в частности из юаней в другие валюты.

"Мы будем неустанно ограничивать способность режима генерировать и перемещать средства", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

Как работают схемы

Иранские теневые финансовые сети обрабатывают десятки миллиардов долларов ежегодно, значительная часть которых поступает от экспорта нефти и нефтепродуктов. Эти средства проходят через обменные компании, которые действуют как посредники между подсанкционными банками и международной финансовой системой. Они создают сети компаний за рубежом и используют счета в иностранных банках, чтобы скрыть происхождение денег.

Иногда это выглядит довольно запутанно. Например, компании могут быть зарегистрированы на лиц с двойным гражданством, что позволяет маскировать связь с Ираном. Такие схемы помогают обходить санкции, но при этом делают финансовые потоки менее прозрачными.

Кого внесли в список

Под санкции попали несколько ключевых фигур и компаний, которые, по данным США, обеспечивали работу этих схем. Среди них – Pedram Pirouzan and Associates, известная как Opal Exchange, которая имеет широкую сеть подставных компаний. Также в списке есть Radin Exchange и Tahayyori and Associates, осуществляющие многомиллиардные транзакции ежегодно.

Отдельно указаны физические лица, которые руководят этими структурами или связаны с ними. Они использовали иностранное гражданство для регистрации бизнесов и открытия счетов, что позволяло получать доступ к международной финансовой системе. По оценкам Минфина США, это помогало обслуживать интересы иранских банков, экспортеров и государственных структур.

Санкции ввели в соответствии с указом 13902, который касается лиц и компаний в финансовом секторе Ирана. В ведомстве отмечают, что эти шаги должны усложнить получение доходов от экспорта и повысить расходы на финансовые операции для иранской стороны.

Сеть подставных компаний

Обменные структуры Ирана активно используют подставные компании в юрисдикциях с повышенным риском и слабым контролем за отмыванием средств. Через такие компании они получают доступ к международной финансовой системе и проводят операции, которые сложно отследить. В целом, по данным американской стороны, только через отдельные сети, включая Opal Exchange, прошли транзакции на сотни миллионов долларов в разных валютах в интересах подсанкционных лиц.

В рамках этих мероприятий Управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционный список ряд компаний, которые оказывали финансовую и иную поддержку таким схемам. Речь идет, в частности, о:

Mullingar Trading Company Limited;

Atlas International Trading Limited;

Blinche Trading Limited;

Central Park Limited;

Lightborn Goods Trading Limited;

Синобос Лимитед;

Сису Прайм Лимитед;

Teroda International Limited;

Verdita Trading Limited;

Zoella Trading Limited;

Al Sahra Trade Petro DMCC;

ООО "Баб Аль Хандак Трейдинг Компани"; и

ООО "Уиган Трейдинг".

Отдельно под санкции также попали Deccan Star Trading L.L.C и Architectonic Corp Limited. В Минфине США указывают, что эти компании действовали в финансовом секторе Ирана и способствовали функционированию сетей, которые помогают обходить международные ограничения.

Ограничения и наказания

Все активы лиц и компаний, попавших под санкции, находящихся в США или контролируемых американскими лицами, подлежат блокированию. О таких активах необходимо отчитываться перед Управлением по контролю за иностранными активами. Ограничения также распространяются на компании, которые прямо или косвенно принадлежат подсанкционным лицам минимум на 50 процентов.

Американским лицам запрещено осуществлять любые операции с имуществом или интересами таких лиц без специального разрешения. Это касается как финансовых транзакций, так и предоставления товаров или услуг. Ограничения действуют и для операций, проходящих через территорию США.

Нарушение санкций может привести к гражданской или уголовной ответственности как для граждан США, так и для иностранцев. При этом штрафы могут накладываться даже без доказательства намерения нарушения. Отдельно подчеркивается, что иностранным лицам запрещено способствовать обходу санкций или привлекать к этому американские структуры.

Финансовые учреждения и другие компании также рискуют попасть под ограничения в случае сотрудничества с подсанкционными лицами. В то же время в США предусмотрен механизм вознаграждения для тех, кто сообщает о нарушении санкций, если это приводит к взысканию штрафов на сумму более одного миллиона долларов.

В Минфине США отмечают, что санкции имеют целью не только наказание, но и изменение поведения. Предусмотрена возможность исключения из списков при условии соблюдения установленных процедур и требований законодательства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, що Соединенные Штаты сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

