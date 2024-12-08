США объявили новый пакет помощи для Украины почти на 1 млрд долларов: что получат ВСУ
Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о "значительном новом пакете" военной помощи для Украины. В целом его стоимость составляет 988 миллионов долларов США.
Как отметили в Пентагоне, "пакет помощи предоставляется, чтобы гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией". Новый пакет помощи состоит из боеприпасов и военной электроники.
"Мы должны помочь Украине восстановить свои вооруженные силы и построить и поддерживать боевую мощь", - подчеркнули в оборонном ведомстве США.
В частности, пакет военной помощи составлен из:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- беспилотных авиационных систем;
- вспомогательное оборудование, комплектующие и запасные части для артиллерийских систем, танков и бронетехники.
Последний пункт включает в себя оборудование не только для обслуживания, но и для ремонта, в том числе капитального.
В США не уточнили, какие конкретно боеприпасы для HIMARS предоставляются. Заметим: в зависимости от снарядов, эта система выполняет роль либо высокоточной РСЗО, либо фронтовой тактической ракетной установки. С HIMARS можно запускать снаряды класса MLRS, баллистические ракеты PrSM и даже ракеты ATACMS.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с 50 членами Альянса и партнерами Контактной группы по обороне Украины по обеспечению возможностей для оказания поддержки, необходимой Украине для победы в войне", – пообещали в Пентагоне.
Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента сказали, что планируют использовать все средства, выделенные на помощь Украине.
Речь идет о достаточно значительной сумме. В Пентагоне посчитали, что США еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также уверял, что Вашингтон полностью использует средства на помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена.
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