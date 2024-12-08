США объявили новый пакет помощи для Украины почти на 1 млрд долларов: что получат ВСУ

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о "значительном новом пакете" военной помощи для Украины. В целом его стоимость составляет 988 миллионов долларов США.

Видео дня

Как отметили в Пентагоне, "пакет помощи предоставляется, чтобы гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией". Новый пакет помощи состоит из боеприпасов и военной электроники.

"Мы должны помочь Украине восстановить свои вооруженные силы и построить и поддерживать боевую мощь", - подчеркнули в оборонном ведомстве США.

В частности, пакет военной помощи составлен из:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

беспилотных авиационных систем;

вспомогательное оборудование, комплектующие и запасные части для артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Последний пункт включает в себя оборудование не только для обслуживания, но и для ремонта, в том числе капитального.

В США не уточнили, какие конкретно боеприпасы для HIMARS предоставляются. Заметим: в зависимости от снарядов, эта система выполняет роль либо высокоточной РСЗО, либо фронтовой тактической ракетной установки. С HIMARS можно запускать снаряды класса MLRS, баллистические ракеты PrSM и даже ракеты ATACMS.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с 50 членами Альянса и партнерами Контактной группы по обороне Украины по обеспечению возможностей для оказания поддержки, необходимой Украине для победы в войне", – пообещали в Пентагоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента сказали, что планируют использовать все средства, выделенные на помощь Украине.

Речь идет о достаточно значительной сумме. В Пентагоне посчитали, что США еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также уверял, что Вашингтон полностью использует средства на помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!