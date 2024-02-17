США часть арестованных средств России передадут на помощь Украине: деньги получит Эстония

США отправят Эстонии 500 тыс. долларов арестованных активов РФ, чтобы в дальнейшем использовать их для помощи Украине. Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после распада нелегальной сети закупок, пытавшейся импортировать в Россию высокоточный станок американского происхождения.

Об этом сообщило Министерство юстиции США. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти 500 тыс. долларов конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине.

Эта передача является первой в своем роде от Соединенных Штатов иностранному союзнику с целью оказания помощи Украине и вторым случаем, когда оперативная группа Министерства юстиции KleptoCapture предоставила Украине конфискованные российские активы, предоставив в прошлом году 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту для поддержки украинских ветеранов. войны.

Конфискованные средства перечисляются в Эстонию, поскольку при нынешней власти факты этого дела не позволяют осуществить прямой перевод в Украину. Эстония использует средства для ускорения оценки убытков и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которые целенаправленно атаковали российские войска.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что в 13-й пакет санкций против РФ не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

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