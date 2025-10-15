Дело на $30 млн против экс-министра инфраструктуры Пивоварского закрыли: в чем его обвиняли

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и снял арест с его активов. Его обвиняли в нанесении ущерба государству на 30 млн долларов из-за введения корабельного сбора, который взимали с судов в морском порту "Южный".

Об этом сообщил сам бывший служащий. "Только что Высший антикоррупционный суд закрыл мое дело по срокам давности. Аресты с имущества сняли", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Пивоварский анонсировал больше деталей после того, как "придет в себя".

Дело Пивоварского: в чем обвиняли экс-министра

Андрей Пивоварский возглавлял министерство инфраструктуры во втором кабинете Яценюка с конца 2014 года до середины апреля 2016-го. В июле 2015 года он и его первый заместитель и по совместительству глава тарифного совета министерства Владимир Шульмейстер инициировали принятие приказа о корабельном сборе.

Такой сбор с судов начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50), хотя по закону такие полномочия имела только Администрация морских портов Украины. Тогда в НАБУ называли одним из бенефициаров этих компаний фигуранта коррупционных расследований НАБУ и САП.

Он находится в розыске и под санкциями СНБО, а также получил подозрение в коррупции в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Под это описание подпадает российский олигарх Алексей Федорычев.

В феврале 2023 года НАБУ сообщило Пивоварскому и Шульмейстеру о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 30 млн долларов. Впоследствии суд назначил экс-министру залог почти 10 млн грн, а его первому заместителю – 4 млн грн.

Также на Пивоварского были наложены ограничения: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении своего места жительства и работы, выезды за пределы Киева и области, не общаться с другими подозреваемыми по указанному делу. В сентябре того же года их сняли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство юстиции выиграло апелляцию на решение суда о конфискации имущества бывшего мэра Черкасс и народного депутата VII созыва от Партии регионов Владимира Олейника, который скрывается в Москве. Его недвижимость и судно, а также права на компании, принадлежавшие его жене, будут национализированы.

