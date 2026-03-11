Справедливость для почти 9 млн человек: 'Батькивщина' инициировала всеукраинский сбор подписей за перерасчет и повышение пенсий

Недопустимо выплачивать пенсию меньше минимального прожиточного уровня, который сейчас составляет 6400 гривен. "Батькивщина" будет требовать внести изменения в бюджет-2026, чтобы восстановить справедливость для почти 9 миллионов человек.

Видео дня

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

По ее словам, проведенная правительством в марте индексация в 12% никоим образом не улучшила положение пенсионеров, которые получают пенсию ниже 3 тысяч гривен.

"Кто дал право нарушить закон и платить людям пенсионного возраста пенсию, на которую выжить невозможно? Пенсия должна быть хотя бы на уровне минимального прожиточного уровня, а это 6400 гривен", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что бюджет-2026 – глубоко коррумпирован и несправедлив, в нем предусмотрен ряд коррупционных расходов, однако не учтено право людей на достойную жизнь. Поэтому команда "Батькивщины" призывает восстановить справедливость и внести необходимые изменения в бюджет на 2026 год.

"Мы начинаем собирать петицию для обращения к президенту. И мы будем настаивать на справедливости", – пообещала Юлия Тимошенко.