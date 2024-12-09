Специалисты призвали к реформам фармрынка из-за монополии и стремительного роста цен на лекарства в Украине

Специалисты фармацевтического рынка отмечают необходимость проведения реформ в фармацевтической дистрибьюции Украины.

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Эти реформы должны создать условия для входа новых игроков, усилить конкуренцию и ввести прозрачное ценообразование. В итоге это отразится на снижении цен на лекарства и обеспечении их доступности для населения. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным издания, основные проблемы на фармрынке сложились в период 2020–2024 годов из-за чрезмерной концентрации в руках нескольких дистрибьюторов, повышения наценок и вмешательства регуляторов.

"Украинский рынок фармацевтической дистрибьюции сегодня контролируется двумя гигантами — компаниями "Бадм" и "Оптима", которые вместе удерживают более 90% рынка. Такая монополия позволяет им диктовать цены и условия сотрудничества как для аптечных сетей, так и производителей лекарств", - отмечает РБК-Украина.

Вместе с тем, владельцы этих компаний находятся за пределами Украины, что затрудняет контроль за их деятельностью и вызывает вопросы о прозрачности их работы.

Так, за границей, по данным издания, живет владелец компании "Оптима" Андрей Губский, брат известного политика Богдана Губского. Также за пределами Украины находится Александр Дитятковский, один из трех совладельцев компании "Бадм".

За последние три года средний размер наценки дистрибьюторов вырос в 2,5 раза – с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м. А чистая прибыль компаний увеличилась в шесть раз, что является результатом установления чрезмерных цен на лекарства.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уже начал расследование высокой концентрации на фармацевтическом рынке. Обоим монополистам грозят многомиллиардные штрафы.

Для "Оптимы" сумма штрафов может составить 5,4 млрд грн, а для "Бадма" – 6 млрд грн.

Между тем, акцентирует РБК-Украина, владельцы этих компаний, опасаясь штрафных санкций и для уменьшения активов, уже успели вывести значительные суммы дивидендов: "Оптима" — почти 2,9 млрд грн, а "Бадм" — более 2,3 млрд грн.

Учитывая сложившуюся ситуацию, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала создание временной следственной комиссии (ВСК), которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников.

Конечной целью реформы фармрынка должны стать разработка и внедрение комплексной стратегии реформирования фармацевтической дистрибьюции.

"Это позволит создать прозрачный рынок, который будет способствовать как доступности лекарства, так и стабильности бизнеса", - отмечает издание.