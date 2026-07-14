Сокращение квот ЕС на сталь создает дополнительные риски для украинского экспорта – Politico

Новые защитные меры Европейского Союза в отношении импорта стали могут существенно ограничить возможности украинских производителей на европейском рынке и привести к значительным потерям. Причина в том, что квоты для Украины были рассчитаны на основе низких объемов экспорта в первые два года полномасштабной войны, и они не соответствуют нынешнему уровню восстановления поставок, сообщает Politico.

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Новые защитные меры вступили в силу 1 июля – после того, как Европейская комиссия применила срочную процедуру, позволяющую сначала обнародовать решение, а уже потом получить одобрение государств-членов. Голосование по распределению квот должно состояться в течение двух недель.

По данным издания, для отдельных стран квоты были существенно сокращены. Для Украины их определили на основе экспорта в 2022–2023 годах, когда из-за военных действий, блокировки логистики и потери производственных мощностей поставки металлопродукции резко сократились. В результате установленный объем значительно ниже фактических объемов экспорта, к которым украинские компании смогли вернуться в прошлом году.

Помимо национальных квот, ЕС создал также пул остаточных объемов. Однако украинским производителям придется конкурировать за них с компаниями из других стран, что существенно ограничивает возможности получить коммерчески значимые объемы поставок.

Такое решение ЕС создает дополнительные вызовы для украинской промышленности, которая продолжает работать в условиях полномасштабной войны и в то же время ориентируется на европейский рынок, сообщили в комментарии изданию в компании "Метинвест".

По оценке GMK Center, которую приводит Politico, Украина получила одно из самых значительных сокращений тарифных квот среди стран-поставщиков. Потенциальные ежегодные потери украинского экспорта стали могут составить от 1,3 млн до 1,6 млн тонн.

Ранее представители металлургической отрасли призвали украинское правительство сделать пересмотр квот одним из ключевых направлений переговоров с Европейской комиссией уже в ближайшие месяцы. По их мнению, Украина должна настаивать на учете военных обстоятельств и статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, чтобы смягчить действие новых торговых ограничений и сохранить доступ к своему ключевому экспортному рынку.