Снижение тарифа на грузовые перевозки – это хороший стимул для отечественных экспортеров, – Бурлаченко

Для того чтобы поддерживать украинских производителей, стимулировать производство, а значит, и объемы перевозок, "Укрзалізниця" должна снижать тарифы на перевозку. Это будет действительно дальновидный ход, который поможет развить экономику.

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Об этом заявил генеральный директор транспортно-экспедиторской компании Вертикаль Олег Бурлаченко.

"В такие времена государственный перевозчик должен поддерживать отечественного товаропроизводителя, тем более экспортера", – отметил Бурлаченко.

Он подчеркнул: скидка в 30% на экспортные тарифы при отправке грузов из областей, приближенных к зоне боевых действий, которую ввела "Укрзалізниця", стала хорошим стимулом для поддержки аграриев. Теперь задача монополиста – масштабировать этот подход на всех экспортеров.

"Это действительно дальновидное шествие, направленное на поддержку аграриев, и это должно быть масштабировано на территорию всей нашей страны. А высокий сезонный спрос на специализированные вагоны УЗ перевозчик может регулировать вагонной составляющей, получая дополнительные средства от повышенного спроса", – пояснил Бурлаченко.

Ранее бизнес-ассоциации заявили, что ожидают от "Укрзалізниці" снижения грузовых тарифов, поскольку в последние годы тарифы на перевозку грузов по железной дороге критически росли, причем это беспрецедентное повышение вообще не обсуждалось с бизнесом. В то же время все были убеждены, что как только УЗ возобновит объемы перевозок, драконовские тарифы снизят. Но грузовая база УЗ в первом полугодии 2024 года выросла на +65%, а тарифы так и не снизили.