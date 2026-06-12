SkyFall и Airbus создают стратегический альянс для развития украинских и европейских оборонных инноваций

Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall и Airbus Defence and Space в пятницу, 12 июня, подписали в Берлине меморандум о взаимопонимании относительно налаживания стратегического партнерства.

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Подписание состоялось во время крупнейшей аэрокосмической выставки Европы ILA Berlin Air Show в присутствии министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Партнерство SkyFall с Airbus направлено на усиление защиты воздушного пространства Украины от атак беспилотников и ракет, а также на укрепление роли Украины как ведущего европейского центра оборонных инноваций. Также инициатива будет способствовать развитию европейской оборонной экосистемы путем объединения западной системной оборонной экспертизы с проверенной в боевых условиях технологической гибкостью и эффективностью для создания оборонных решений нового поколения.

Представитель SkyFall отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет работа над интеграцией перехватчиков P1-SUN с комплексом управления воздушным пространством Airbus Air C2.

"Перехватчики P1-SUN уже уничтожили около 10 000 российских беспилотников различных типов, подтвердив эффективность технологии в противодействии воздушным угрозам. Это стало основой для партнерства с Airbus, в рамках которого мы работаем над созданием многоуровневой системы воздушной обороны нового поколения, которая усилит защиту в первую очередь украинского неба и воздушного пространства Европы", – отметили в SkyFall.

"Для того чтобы противостоять новым угрозам в европейском воздушном пространстве, а именно массированным атакам дронами и другими средствами поражения, необходимы технологическая гибкость, взаимодействие между странами и проверенные в бою решения, – заявил Михаэль Шелльгорн, CEO of Airbus Defence and Space. Наш альянс со SkyFall должен сократить разрыв между традиционными оборонными системами и инновациями с коротким циклом разработки. Со стороны Airbus – системная экспертиза и опыт в сфере C2, особенно в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне (IAMD), со стороны Украины – бесценные боевые наработки и технологии, проверенные в реальных условиях. Вместе – это станет еще одним кирпичиком в создании устойчивой многослойной системы противовоздушной обороны, которая будет создана с той скоростью, которая необходима на современном поле боя".

Партнерство компаний также поддерживает общие цели Европейской инициативы Sky Shield (ESSI), европейской системы противовоздушной обороны, и подчеркивает решающее значение европейского технологического суверенитета. Кроме того, альянс SkyFall и Airbus укрепляет коллективное сдерживание и долгосрочную промышленную солидарность, выводя передовые украинские оборонные технологии на европейский рынок.

Справочно:

SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, которая объединяет крупный R&D-центр, масштабированные производственные линии и сертифицированную Академию SkyFall для обучения пилотов, инструкторов и техников.

SkyFall разрабатывает и производит легендарный дрон Vampire – бомбардировщик, который враг прозвал "Баба Яга" и который стал основой беспилотных сил украинской армии. Компания также выпускает FPV-дроны Shrike, перехватчики "Шахедов" P1-SUN, системы связи и компоненты – высокотехнологичные инженерные решения, которые эффективно работают на фронте. Благодаря дронам SkyFall украинские защитники уже уничтожили личный состав и технику противника на десятки миллиардов долларов.

Airbus является лидером в развитии устойчивой аэрокосмической отрасли для создания безопасного и единого мира. Компания постоянно внедряет инновации, предлагая эффективные и технологически передовые решения в сферах авиации и космонавтики, обороны и сопутствующих услуг. В сегменте коммерческой авиации Airbus проектирует и производит современные и топливоэффективные пассажирские самолеты, а также предоставляет сопутствующие услуги. Airbus является европейским лидером в области космических систем, обороны и безопасности. В сфере вертолетостроения Airbus предлагает эффективные решения и услуги для гражданских и военных летательных аппаратов по всему миру.