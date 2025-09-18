Скандальный Браверман пытается вернуться в НАБУ: за восстановлением в должности пошел к сомнительному судье и наплевал на добросовестность

Уволенный из НАБУ скандальный детектив Главного подразделения детективов Станислав Браверман почти добился своего восстановления в должности: суд уже вынес такое решение, но на его подана апелляция. Важно, что в этом процессе Браверман, судя по всему, снова пошел на нарушения закона и принципов правосудия (за что как раз и был уволен).

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, что не так с "возвращением Бравермана" и причем тут печально известный судья из Днепра. Напоминаем, что Браверман, который среди прочего расследовал дело аэропорта "Борисполь", был уволен из НАБУ в июне-2025 по результатам дисциплинарного производства – из-за интимных отношений детектива со свидетелем развалилось несколько крупных коррупционных дел.

Как Браверман пытается вернуться в НАБУ

Сам Станислав Браверман считает, что был уволен из НАБУ незаконно, а потому пытается восстановиться в должности, для чего и пошел на обжалование. В судебном реестре уже даже появилось решение о восстановлении детектива на работе, но НАБУ подало на него апелляцию.

Так, в августе 2025-го суд в лице одиозного судьи Романа Голобутовского (на его персоне остановимся ниже) сослался на то, что ранее адвокат, писавший жалобу об отношениях Бравермана со свидетелем, подавал отвод. Потому обстоятельства якобы были проверены следственным судьей, а решение об увольнении Бравермана из НАБУ оказалось "необоснованным". Вопрос о восстановлении детектива в должности рассматривался при этом в упрощенном производстве без вызова сторон, несмотря на возражения НАБУ.

Вопросы к "добросовестности" Бравермана в этом судебном процессе возникают буквально с его старта – в связи с судом, в который было подано дело. Несмотря на то, что по всей правовой логике и согласно правилам подсудности, производство должно было рассматриваться в Киеве, Браверман выбрал другой суд – Днепропетровский окружной.

Само производство было открыто 31 июля. А так какистец зарегистрирован не в Днепре, но ему "зачем-то" понадобились именно Днепропетровский суд и судья Голобутовский, Браверман решил подать вместе с заявлением договор аренды от 15 июля – якобы он в связи с длительной командировкой живет в Днепре, а потому может судиться там. Сама "командировка" подтверждается приказом о командировке на период с 8 июля по 6 августа.

Такой подход обычно свидетельствует о том, что истец хочет добиться конкретного решения и точно знает, какой судья и в каким суде согласится его вынести. И Браверман очевидно получил именно выгодное для него решение. А это – уже прямое нарушение не только добропорядочности, но и закона..

Интересно, что НАБУ в своей апелляции против восстановления Бравермана в должности почему-то проигнорировало нарушения подсудности. Этот факт может указывать на то, что несмотря на публичные шаги "против возвращения детектива", НАБУ может даже помогать ему. Ведь нарушение подсудности, по словам адвоката Ольги Веретильник, доказывается относительно просто и в ее практике приводило к успешному возвращению дел в те суды, которыми они и должны были рассматриваться.

Апелляция же НАБУ также будет рассматриваться в Днепре – коллегией из троих судей. Это – Елена Головко, Татьяна Ясенова и Андрей Суховаров. Ранее эта коллегия уже рассматривала дела о восстановлениях на работе, однако в скандалах не "светилась". Надеемся, что так останется и в дальнейшем и эта троица не только отправит дело рассматривать в суд в городе Киеве, но и установит факт не добропорядочного поведения Бравермана и факт злоупотребления, который заключается в искусственном изменении подсудности.

Тем более, что первое решение вынес именно судья Голобутовский, согласившийся закрыть глаза на то, что никакого отношения к городу Днепр Браверман не имеет и никогда не имел. Этот судья как раз неоднократно попадал в скандалы. В частности, его уличали в покупке слишком дорогостоящего имущества, сомнительном образовании, а также совместных "мутках" с броварским дельцом Сергеем Шапраном.

Роман Голобутовский: что известно о судье, который помог Браверману

Коротко биографию Голобутовского можно описать так: это судья с необъяснимым имуществом и сомнительным образованием, который отчаянно хотел сменить работу, но никуда не попал.

И судья, и адвокат с карьерными абмициями

Роман Зиновьевич Голобутовский с 2010 года работает судьей Днепропетровского окружного админсуда. При этом в 2019 году он получил адвокатское удостоверение.

Когда Голобутовский участвовал в конкурсе в Конституционный суд (и подавал автобиографию), возник вопрос о несочетаемости двух присяг – судейской и адвокатской. На него Голобутовский ответил тем, что якобы приостановил адвокатское удостоверение и "не участвовал в рассмотрении дел даже как стажер".

При этом в дневнике стажировки, по материалам DeJure, были зафиксированы записи об участии Голобутовского в заседаниях в качестве стажера. Это ставит под сомнение честность судьи на интервью.

Голобутовский, к слову, остановил участие в конкурсе в конце января 2025 года. Критерий, по которому он не прошел в КС – "высокие моральные качества". Т.е. конкурсная комиссия посчитала, что у судьи-адвокати недостаточно добросовестности.

Кроме попытки устроится в КС, Голобутовский также пытался получить работу в других важных органах. В частности:

в 2022 году не стал членом Высшего совет правосудия (ВСП) – не прошел снова-таки по оценке добропорядочности;

в 2020 году не прошел конкурс на должность заместителя председателя Государственного бюро расследований (ГБР) ;

; в 2019-м его не допустили на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности ;

; в 2016 году Роман Голобутовский получил отказ от Высшей квалификационной комиссии судей Украины в допуске к конкурсу на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины.

Необъяснимые активы

Самые серьезные вопросы у этической комиссии в конкурсе ВСП возникли к имуществу Голобутовского, а точнее – к его (не)декларированию. Эти же вопросы неоднократо поднимали журналисты-расследователи, которые обнаружили у судьи:

Porsche Cayenne 2013 года, записанный на отца;

2013 года, записанный на отца; квартира в элитных "Новопечерских Липках" в Киеве, купленная в 2021 году, офрмлення на мать и оцененная в декларации в 5 раз ниже рыночной стоимости;

в Киеве, купленная в 2021 году, офрмлення на мать и оцененная в декларации в 5 раз ниже рыночной стоимости; Audi e-tron, появившийся в пользовании до внесения в декларацию.

Обращает на себя внимание объем наличных средств, хранящихся дома у судьи. В декларации за 2022: год это 15 тыс. долл., в 2023 году – уже 15 тыс. долл. и 950 тыс. грн, а в 2024-м – 15 тыс. долл. и 500 тыс. грн.

Также в 2016 году СМИназывалиГолобутовского "судьей-бомжом", так как в декларациях не было жилья, при этом он претендовал на должность замдиректора ГБР. Кроме того, медиа в целом обращали внимание на сомнительные источники доходов судьи.

Дела Шапрана

В 2021 году Голобутовский рассматривал дело с участием компании, конечным бенефициаром которой является скандальный бизнесмен Сергей Шапран. Последний теперь подозревается в присвоении активов подсанкционного "Юниграна" на 1 млрд грн.

Шапран как раз проводил массоую смену мест регистрации ряда компаний-"преемников" "Юниграна", в частности ''Коростенской добывающей компании'', на Днепр. В результате ряд дел по месту регистрации юрлица начали рассматривать именно днепровские суды и делец по странному совпадению "попал" к Голобутовскому.

Шапрана, в частности, видели вместе с Голобутовским на завтраке в элитном киевском ресторане "Гуд Вайн". Поэтому, возможно, перерегистрация вообще происходила ради поддержки судьи, который мог помочь Шапрану и Ко достичь для себя больших результатов.

Голобутовский на собеседовании в КСУ признался в знакомстве с Шапраном, но начал путаться в датах. Сначала говорил, что знаком с бизнесменом с 2019 года, потом утверждал, что только с 2022-го.

"Научные" проблемы

Голобутовский заявлял о докторской диссертации, но на собеседовании в КСУ не смог объяснить ни тему, ни научную новизну, ни назвать руководителя. А на собеседовании в комитете в ВР не смог корректно описать свою кандидатскую работу. Причем писал и кандидатскую, и докторскую, не обучаясь ни в аспирантуре, ни в докторантуре.

Также в СМИ появлялись данные, что Голобутовский учился в польском вузе с "низкой репутацией"– Люблинском католическом университете. Да еще и заочно.

Учитывая столь сомнительную репутацию судьи Голобутовского, его решение о восстановлении в должности Бравермана очень сложно оценивать как непредвзятое и добросовестное (как, впрочем, и действия самого экс-детектива, который даже при попытки доказать свою "чистоту" прибег к нарушениям). Редакция OBOZ.UA следит за развитием ситуации и призывает коллегию Апелляционного суда в Днепре в составе судей Головко, Ясеновой и Суховарова не допустить узаконивания искусственного изменения подсудности дела Бравермана и, таким образом, легализации практики серьезного нарушения принципов судопроизводства.