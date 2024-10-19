Ситуация в экономике Украины ухудшилась: МВФ изменил свой прогноз, названы главные цифры

Cитуация в экономике Украины усугубится. МВФ изменил краткосрочный макро-прогноз. В рамках пересмотра программы EFF МВФ также пересмотрел и макро-прогноз для Украины.

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"Фонд отметил, что украинская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось в первой половине года. Тем не менее, по сравнению с 4-м пересмотром (в июне) прогноз на 2024 и 2025 гг. был ухудшен, что обуславливается постоянными обстрелами РФ энергетической инфраструктуры и увеличением неопределенности из-за продолжения войны", – заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.

Главные цифры:

Прогноз реального ВВП на 2024 год зафиксирован на уровне 3% (в предварительном пересмотре 2,5-3,5%), на 2025 год ухудшен до 2,5-3,5% (с 5,5%). Правительственный проект бюджета на 2025 год построен на ожиданиях роста экономики на 3,5% в 2024 и 2,7% в 2025 году.

Прогноз инфляции к концу 2024 года ухудшился с 8% до 9%, на 2025 год с 7% до 7,5%. Правительственный проект бюджета закладывает прогноз инфляции на уровне 7,9% и 9,5% соответственно.

Правительственный проект бюджета закладывает прогноз инфляции на уровне 7,9% и 9,5% соответственно. Прогноз дефицита бюджета (без грантов) на 2024 год увеличен до 24,5% ВВП (с 20,9%), на 2025 год – до 20% ВВП (с 10,4%). Правительственный проект бюджета – 2025 г. предусматривает дефицит на следующий год на уровне 19,4% ВВП.

(с 10,4%). Правительственный проект бюджета – 2025 г. предусматривает дефицит на следующий год на уровне 19,4% ВВП. Прогноз государственного долга к ВВП ухудшился в 2024 году до 95,6% ВВП (с 93,7%), на 2025 год – до 106,6% ВВП (с 97,7%).

(с 97,7%). Прогноз дефицита текущего счета ухудшён в 2024 году до 8,1% ВВП (с 5,8%), на 2025 год – до 14,3% ВВП (с 6,9%).

"Понятно, что основная причина пересмотра макро-прогноза – это учет высокой вероятности продолжения активных боевых действий в следующем году, в том числе и с целью недопущения просчетов в финансировании бюджета в этом году. Почти двукратное замедление прогноза роста реального ВВП и сокращение прогноза номинального ВВП на 2025 год год трансформируется соответственно в ухудшение относительных показателей, которые измеряются как его доля", – пояснил Гетманцев.

Хорошая новость: пополнение бюджета за счет печати денег (эмиссии) не прогнозируется. Несмотря на расширение дефицита текущего счета, уровень международных резервов должен немного увеличиться и оставаться на достаточном уровне (более 5 месяцев импорта – при минимуме 3) для поддержки курса. Это указывает на то, что Фонд рассчитывает на своевременное и полное внешнее финансирование Украины в следующем году.

Как на новости отреагировали в НБУ

С целью сохранения устойчивости сектора Национальный банк будет фокусироваться на усилении банковского регулирования и надзора, а также планировании на случай реализации неблагоприятных сценариев, учитывая риски для прогнозов.

Сохранение гибкости курса позволит и дальше усиливать устойчивость украинской экономики к внешним шокам, сообщают в НБУ. Кроме того, Украина продолжит работу над мобилизацией внутренних доходов для удовлетворения покрытия растущих расходов, реагирования на шоки и восстановления фискальной устойчивости.

"Мы эффективно продвигаемся в выполнении программы. Об этом свидетельствует, в частности, ее постоянство: программа реализуется уже полтора года, состоялось пять успешных просмотров, это абсолютный рекорд. За это время мы сохраняем высокий темп реформирования страны и высокое качество работы, хотя вызовы прилагаются. Следующий просмотр программы состоится в декабре. Мы уже работаем над планом мероприятий, зафиксированным во время сентябрьской миссии МВФ в Украине", – прокомментировал решение Совета МВФ глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Как ранее писал OBOZ.UA, МВФ одобрил выделение Украине нового макрофинансового транша в размере $1,1 млрд в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Эта программа рекордная для Украины, в целом она предусматривает помощь на $15,6 млрд до 2027 года.

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