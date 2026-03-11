Сервисные центры МВД временно остановили работу: что произошло

В Украине 11 марта временно приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах (СЦ) МВД. Причиной называют "внеплановые технические работы".

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Время возобновления работы на момент публикации неизвестно.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении работы сервисных центров МВД сообщим дополнительно на наших официальных страницах в социальных сетях", – заявили в МВД.

Какие услуги недоступны

СЦ МВД пока не предоставляют никаких услуг. Поэтому украинцы не могут выполнить такие операции:

Услуги, связанные с транспортными средствами

Регистрация и перерегистрация ТС – оформление новых автомобилей, смена владельца, регистрация ввезенных из-за границы авто.

– оформление новых автомобилей, смена владельца, регистрация ввезенных из-за границы авто. Купля-продажа авто – полный цикл переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.

– полный цикл переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов. Выдача и хранение номерных знаков – изготовление стандартных, заказ индивидуальных (именных) номеров, а также услуга платного хранения номерных знаков для перезакрепления на другое авто.

– изготовление стандартных, заказ индивидуальных (именных) номеров, а также услуга платного хранения номерных знаков для перезакрепления на другое авто. Временный регистрационный талон – оформление документов для выезда за границу или передачи права пользования.

– оформление документов для выезда за границу или передачи права пользования. Выдача дубликатов – восстановление свидетельства о регистрации в случае утери или кражи.

Услуги для водителей

Выдача водительского удостоверения – оформление документа после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

– оформление документа после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Обмен и восстановление удостоверения – замена документа в связи со сменой фамилии, окончанием срока действия (например, первого удостоверения на 2 года) или взамен утраченного.

– замена документа в связи со сменой фамилии, окончанием срока действия (например, первого удостоверения на 2 года) или взамен утраченного. Международное водительское удостоверение – оформление приложения к национальным правам для управления авто в странах, которые не признают украинские пластиковые бланки.

Экзаменационная деятельность

Теоретический экзамен – проверка знаний ПДД.

– проверка знаний ПДД. Практический экзамен – проверка навыков управления на площадке и в условиях дорожного движения.

Другие административные услуги

Перевозка опасных грузов (ADR) – оформление допусков для водителей и транспортных средств.

– оформление допусков для водителей и транспортных средств. Выписки из Реестра ТС – предоставление информации об автомобиле (история регистраций, обременения) для юридических и физических лиц.

– предоставление информации об автомобиле (история регистраций, обременения) для юридических и физических лиц. Согласование конструкций ТС – услуги для владельцев, которые внесли изменения в техническую часть автомобиля (например, установка ГБО).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 марта, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел масштабный сбой. У многих украинцев появлялось сообщение о технической проблеме.

