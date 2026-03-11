Сервисные центры МВД временно остановили работу: что произошло
В Украине 11 марта временно приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах (СЦ) МВД. Причиной называют "внеплановые технические работы".
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Время возобновления работы на момент публикации неизвестно.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении работы сервисных центров МВД сообщим дополнительно на наших официальных страницах в социальных сетях", – заявили в МВД.
Какие услуги недоступны
СЦ МВД пока не предоставляют никаких услуг. Поэтому украинцы не могут выполнить такие операции:
Услуги, связанные с транспортными средствами
- Регистрация и перерегистрация ТС – оформление новых автомобилей, смена владельца, регистрация ввезенных из-за границы авто.
- Купля-продажа авто – полный цикл переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.
- Выдача и хранение номерных знаков – изготовление стандартных, заказ индивидуальных (именных) номеров, а также услуга платного хранения номерных знаков для перезакрепления на другое авто.
- Временный регистрационный талон – оформление документов для выезда за границу или передачи права пользования.
- Выдача дубликатов – восстановление свидетельства о регистрации в случае утери или кражи.
Услуги для водителей
- Выдача водительского удостоверения – оформление документа после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
- Обмен и восстановление удостоверения – замена документа в связи со сменой фамилии, окончанием срока действия (например, первого удостоверения на 2 года) или взамен утраченного.
- Международное водительское удостоверение – оформление приложения к национальным правам для управления авто в странах, которые не признают украинские пластиковые бланки.
Экзаменационная деятельность
- Теоретический экзамен – проверка знаний ПДД.
- Практический экзамен – проверка навыков управления на площадке и в условиях дорожного движения.
Другие административные услуги
- Перевозка опасных грузов (ADR) – оформление допусков для водителей и транспортных средств.
- Выписки из Реестра ТС – предоставление информации об автомобиле (история регистраций, обременения) для юридических и физических лиц.
- Согласование конструкций ТС – услуги для владельцев, которые внесли изменения в техническую часть автомобиля (например, установка ГБО).
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 марта, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел масштабный сбой. У многих украинцев появлялось сообщение о технической проблеме.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!