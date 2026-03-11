УкраїнськаУКР
Сервисные центры МВД временно остановили работу: что произошло

Ксения Капустинская
Экономика
2 минуты
1,0 т.
Иллюстрация - сервисный центр МВД

В Украине 11 марта временно приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах (СЦ) МВД. Причиной называют "внеплановые технические работы".

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Время возобновления работы на момент публикации неизвестно.

Уведомление о приостановлении работы СЦ МВД

"Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении работы сервисных центров МВД сообщим дополнительно на наших официальных страницах в социальных сетях", – заявили в МВД.

Какие услуги недоступны

СЦ МВД пока не предоставляют никаких услуг. Поэтому украинцы не могут выполнить такие операции:

Услуги, связанные с транспортными средствами

  • Регистрация и перерегистрация ТС – оформление новых автомобилей, смена владельца, регистрация ввезенных из-за границы авто.
  • Купля-продажа авто – полный цикл переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.
  • Выдача и хранение номерных знаков – изготовление стандартных, заказ индивидуальных (именных) номеров, а также услуга платного хранения номерных знаков для перезакрепления на другое авто.
  • Временный регистрационный талон – оформление документов для выезда за границу или передачи права пользования.
  • Выдача дубликатов – восстановление свидетельства о регистрации в случае утери или кражи.

Услуги для водителей

  • Выдача водительского удостоверения – оформление документа после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
  • Обмен и восстановление удостоверения – замена документа в связи со сменой фамилии, окончанием срока действия (например, первого удостоверения на 2 года) или взамен утраченного.
  • Международное водительское удостоверение – оформление приложения к национальным правам для управления авто в странах, которые не признают украинские пластиковые бланки.

Экзаменационная деятельность

  • Теоретический экзамен – проверка знаний ПДД.
  • Практический экзамен – проверка навыков управления на площадке и в условиях дорожного движения.

Другие административные услуги

  • Перевозка опасных грузов (ADR) – оформление допусков для водителей и транспортных средств.
  • Выписки из Реестра ТС – предоставление информации об автомобиле (история регистраций, обременения) для юридических и физических лиц.
  • Согласование конструкций ТС – услуги для владельцев, которые внесли изменения в техническую часть автомобиля (например, установка ГБО).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 марта, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел масштабный сбой. У многих украинцев появлялось сообщение о технической проблеме.

