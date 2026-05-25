СЕО 'Метинвеста' назвал ключевые условия устойчивости украинской промышленности в военное время

Украинская промышленность смогла сохранить работу в условиях полномасштабной войны благодаря быстрой адаптации, взаимодействию с военными и людям, которые обеспечивают производство и логистику.

Об этом заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время форума GLOBSEC в Праге.

Во время панели "Уроки военного времени: Украина и будущее военного дела в Европе" Рыженков рассказал, что украинскому бизнесу пришлось полностью изменить подходы к работе после начала полномасштабного вторжения.

"Мы находимся ближе всего к фронту, работаем в 20 километрах от линии боевых действий в Запорожье. Как компания мы остаемся на передовой с начала войны в 2014 году", – отметил он.

По словам Рыженкова, если раньше создание новых решений для военных занимало годы из-за сложных процедур разработки и сертификации, то после 2022 года промышленность была вынуждена сократить этот цикл до нескольких недель.

"Мы научились создавать полностью новые продукты, от идеи до тестирования на передовой, за несколько недель вместо нескольких лет. Когда война влияет на тебя, приходит понимание, как мирные технологии могут быстро адаптироваться к потребностям военного времени", – объяснил СЕО "Метинвеста".

По его словам, компания уже произвела сотни продуктов для нужд обороны – от подземных стальных укрытий и мобильных госпиталей уровня NATO Role 2 до защиты для техники, в частности систем Patriot и танков Leopard.

В то же время Рыженков подчеркнул: главным ресурсом во время войны остаются люди. "Война показала, что самый ценный ресурс это люди. Без сварщиков, электриков и инженеров не было бы ни укрепленных позиций, ни стабильной линии обороны", – сказал он.

Также он обозначил несколько ключевых факторов, которые позволяют промышленным компаниям работать во время войны: безопасность работников, стабильная логистика, скорость производственных процессов и сохранение квалифицированных кадров.

Он также отметил, что работа промышленности напрямую влияет на способность страны поддерживать экономику и финансировать оборону. В частности, металлургия обеспечивает валютную выручку, налоговые поступления и производство продукции, необходимой для оборонной инфраструктуры.

Форум GLOBSEC в Праге собрал более 2 тысяч участников из 86 стран, среди которых представители НАТО, ЕС, правительств, оборонной промышленности и международного бизнеса.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" Рината Ахметова предоставил Украине уже 9,3 млрд грн. Из них 4,9 млрд грн – это помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт". Компания разработала специальные защитные панцири для танков Abrams, Bradley, Т-64, и даже системы Patriot, а также обеспечивает бойцов противоминными тралами собственного производства. Кроме того, специалисты "Метинвеста" строят подземные госпитали класса NATO Role 2, а также обеспечивают бойцов амуницией, транспортом и средствами разведки.