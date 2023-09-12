Sense Bank стал одним из банков-партнеров продаж военных облигаций 'Евпатория'

В приложении Дія появилась возможность приобрести новую военную облигацию – Евпатория, выбрав для покупки одного из партнеров, среди которых есть и Sense Bank. Доход от облигации – 19,10% годовых, дата выплаты 18.06.2025.

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С момента запуска проекта в октябре 2022 года через Дію клиенты банка приобрели военных облигаций на общую сумму в 560 млн грн, инвестировав тем самым средства в ускорение победы Украины. Средняя сумма инвестиции составляет 15 тыс. грн. Среди популярнейших ОВГЗ: Симферополь, Новая Каховка, Донецк, Ялта, Севастополь.

Процесс приобретения облигаций в Дії осуществляется полностью онлайн и занимает всего несколько минут. Чтобы инвестировать средства ОВГЗ, нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь один из биометрических паспортов - ID карточку гражданина Украины или для выезда заграницу.

Кроме того, Sense Bank первым среди украинских банков предоставил возможность клиентам покупать военные ОВГЗ онлайн в цифровом банке Sense SuperApp. Суммарно украинцы приобрели военные облигации с помощью Sense Bank на сумму 8,6 млрд грн (в эквиваленте).

Информация о количестве заключенных сделок и проданных облигациях не является показателем будущих периодов.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.

Дія — это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё всегда под рукой в смартфоне. В приложении Дія можно получить онлайн-доступ к 14 своим цифровым документам и 27 сервисам.