Сечеславцы из 25-й бригады эвакуировали двух женщин на Покровском направлении наземным дроном

Уникальную операцию по эвакуации двух гражданских женщин постарше совершили десантники из 25-й Сичеславской бригады.

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Во время боев за поселок Котлино штурмовики заметили скрывавшихся в разрушенном доме женщин. Бойцы предупредили, что будет эвакуация и вызвали наземный дрон.

"Этих двух бабушек мы эвакуировали прямо из-под носа п...в. Они находились прямо на позициях. Потому и нужно было их вывозить. Вражеские дроны постоянно летали, контролировали, но преимущество этого дрона – что он холодный и бесшумный", – рассказал военнослужащий 25-й ОПГБр "Кубик".

Видео того, как происходила эвакуация, опубликовано на телеграмм-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Надежда и Светлана несколько недель до эвакуации жили под постоянными обстрелами. Морозы были больше 15 градусов. Женщины грызли ледяные консервы и рассасывали лед. На дроне улеглись друг на друга и ехали так более двух часов.

Наши бойцы прикрывали наземный дрон воздушным. Такие наземные дроны в 25-й бригаде называют "таракашками", официально – Тарган.

Это серьезный помощник на поле боя: имеет 4 колеса с отдельными моторами, может перевозить до 200 кг грузов и управляется обычным пультом. С сентября прошлого года только один экипаж честных десантников вывез с поля боя более 30 раненых защитников и десятки тонн грузов.

"Как сойдет снег, то нам нужен будет еще один, а лучше не один такой же роботизированный комплекс, но на гусеницах. Его название Вислюк. Каждая ваша гривна, каждый ваш донат помогает убивать врага и спасать наших раненых бойцов и гражданских людей", - рассказал военнослужащий 25-й ОПГБр "Дрюня".