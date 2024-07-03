Санкции продолжают давить на Кремль: китайские банки покинули Московскую биржу

Китайские банки, покидающие Московскую биржу из-за санкций США, снижают объемы торгов юанем на 14%, что приводит к перемещению торгов на внебиржевой рынок, где объемы выросли на 27%. Это подчеркивает усиление денежной изоляции России.

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Об этом сообщают росСМИ. Согласно последним данным биржевой статистики, крупные китайские банки, оставшиеся одними из немногих международных партнеров России, начали уходить с попавшей под санкции США Московской биржи.

За последние две недели на торгах по китайской валюте наблюдалось заметное сокращение среднего размера сделки. По сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей – самого низкого уровня с февраля 2023 года. Сразу резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня, в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей, что на 27% больше, чем в мае. Внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд рублей в день.

Основные поставщики юаневой ликвидности из Китая теперь сталкиваются с рисками попадания под вторичные санкции США. Московская биржа внесена в SDN-список американского министерства финансов, запрещающий какие-либо операции с ней. Это вынуждает китайские банки искать альтернативные пути для осуществления финансовых операций, избегать прямого взаимодействия с Московской биржей и сосредотачиваться на внебиржевом рынке.

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что эти изменения означают переход потоков юаней с биржевого рынка на внебиржевой, аналогично тому, как это произошло с долларом и евро после введения санкций в июне. Некоторые игроки рынка предвидят сложности в торговле китайской валютой на бирже, что заставляет их переводить часть торговой активности на внебиржевой рынок.

В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи сообщали брокерская компания "Синара" и Сбербанк CIB. Дополнительные сложности в операциях с китайской валютой могут возникнуть из-за отказа Вank of China сотрудничать с попавшими под санкции банками РФ. В рисковом сценарии торги по юаню могут полностью перейти на внебиржевой рынок, не исключает Васильев.

Центробанк России уже готовится к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро. По информации Bloomberg, китайские банки постепенно сворачивают операции с Московской биржей и попавшим под санкции Национальным клиринговым центром.

Это означает, что под давлением США, внесших Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в "черные списки", финансовая изоляция России продолжается. Это ставит точку в эпохе свободных торгов основными мировыми валютами, продолжавшейся более 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с января по май стоимость поездок на такси в России выросла на 30% год к году, что значительно превышает годовую инфляцию в 8,3%, из-за чего количество поездок сократилось на 2%. Россияне все чаще переходят на каршеринг как альтернативу дорогому такси.

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