С января по май стоимость поездок на такси в России выросла на 30% в год, что значительно превышает годовую инфляцию в 8,3%, из-за чего количество поездок сократилось на 2%. Россияне все чаще переходят на каршеринг как альтернативу дорогому такси.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Росстат. В период с января по май 2024 года стоимость поездок на такси в России выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 41,56 рубля за километр.

За пять месяцев количество поездок на такси по стране-агрессору сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на услугу увеличился на 23%, до 351 рубля. По всей видимости, потребители постепенно привыкают к завершению эры дешевого такси, как отмечает глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Замглавы профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов также обратил внимание на рост цен в сегменте такси. Операционный директор ГТК-Холдинга Орц Мадаев прогнозирует, что до конца года услуги такси могут подорожать еще на 30%. Основные причины роста цен состоят в нехватке водителей и высокой стоимости страхования и новых автомобилей.

Сервис "Максим" указывает на нехватку водителей как одну из главных причин роста цен, возникшую из-за нового закона о такси с сентября 2023 года. Этот документ ужесточил требования к получению разрешения на работу в данной области. Чтобы замедлить рост цен, сервис предлагает упростить регулирование самозанятых водителей и обеспечить доступ на рынок граждан с собственными автомобилями.

Из-за резкого роста стоимости поездок на такси, россияне начали активно переходить на каршеринг. Рост количества таких поездок подтверждают сервисы "Ситидрайв", Делимобиль и BelkaCar. В "Яндекс Драйве" сообщили, что количество использования сервиса в январе-мае увеличилось почти на треть года до года.

По данным аудиторской компании Б1, в ноябре 2023 года средняя стоимость поездки на каршеринге составила 23 рубля за километр, в то время как в такси этот показатель достигал 39 рублей. За пять месяцев средний чек на каршеринг вырос на 13%, до 605 рублей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские авиакомпании вынуждены будут поднять цены на билеты из-за повышения тарифов на аэронавигацию, введенное Росавиацией для сбора средств на ремонт аэродромов. Эти меры повлекут за собой дополнительное финансовое давление на россиян и авиаперевозчиков, ухудшая их положение в условиях экономического кризиса.

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