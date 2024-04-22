Санкции ЕС против российской продукции должны быть более решительными и последовательными, – Гужва

Европейские компании перестали покупать российскую продукцию по этическим соображениям, поэтому ЕС тоже следует быть более последовательным и решительным в наложении санкций.

Об этом сказал председатель правления аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва, комментируя ослабление европейских санкций на российскую металлургическую продукцию.

Напомним: в декабрьском 12-м пакете санкций ЕС фактически разрешил российским производителям продолжать поставлять в ЕС слябы, чугун, заготовку из легированной стали, ферросплавы и DRI, а соответственно предоставил Москве дополнительные средства для продолжения войны.

"Конечно, если европейцы были последовательны и хотели бы ограничивать импорт из российской федерации и уменьшать объемы финансирования экономики РФ, они должны немедленно прекратить импорт российской стали и металлургического сырья. Многие известные компании в ЕС построили свою собственную политику на том, чтобы не покупать российское, и они нашли альтернативные те же слябы и другую продукцию взамен российской и обеспечили свои предприятия. Во-первых, это вполне возможно. Во-вторых – это политическое и морально-нравственное решение. И они могли бы это делать более решительно", – заметил Гужва.

Тем более, что у ЕС есть альтернатива: так, согласно прошлогоднему исследованию CMD-Ukraine, Украина могла бы заместить до 3⁄4 российских поставок металлургической продукции в западные страны. По оценкам заместителя министра экономики Алексея Соболева, у Украины есть возможность увеличить годовой экспорт чугуна до 1,5 млн тонн, то есть, способна полностью заместить на европейском рынке все поставки российской продукции первого передела. То же касается и ферросплавов, поскольку украинские предприятия простаивают с ноября прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что из-за непоследовательности европейских санкций, а также квот на длительный переходный период Россия получила возможность продать в ЕС своей металлопродукции на 3,7 млрд евро. Кроме того, эта ситуация еще больше уродует конкурентную ситуацию на стальном рынке ЕС, о чем неоднократно заявляла Ассоциация металлургов Европы Eurofer.