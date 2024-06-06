Системы противовоздушной обороны и артиллерийские выстрелы в топе насущной нужды для Украины.

Об этом в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне и соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), сказал генеральный директор производителя бронированной техники и вооружения "Украинская Бронетехника" (Ukrainian Armor) Владислав Бельбас.

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"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє – все решта", – відповів Бельбас, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння для України.

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання – це виробництво артилерійських пострілів. "В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів".

За його словами, вирішенням цього питання може бути таке: "У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського".

Коментуючи перші результати "Саміту Свободи США-Україна" він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони.

"Рівень представленості – топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було півроку назад", – сказав Бельбас.